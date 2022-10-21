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Bandırma Füze Kulübü filmi vizyona girdi! Bandırma Füze Kulübü filminin konusu nedir?

Alina Boz, Deniz Can Aktaş ve Erkan Kolçak'ın başrol olduğu Bandırma Füze Kulübü filmi bugün itibariyle vizyona girdi. Film hakkında merak edilen soruların yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Bandırma Füze Kulübü filminin konusu nedir? Bandırma Füze Kulübü filminin oyuncuları kimler?
Bandırma Füze Kulübü filmi vizyona girdi!
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Alina Boz, Deniz Can Aktaş ve Erkan Kolçak'ın başrol olduğu Bandırma Füze Kulübü filmi bugün itibariyle vizyona girdi. Bu kapsamda yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak'ın üstlendiği TRT ortak yapımı "Bandırma Füze Kulübü" filmi hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik.

BANDIRMA FÜZE KULÜBÜ FİLMİ KONUSU NE?

Bandırma Füze Kulübü filminde Bandırma Füze Kulübü'nü kurup uzaya roket yollama hayalini gerçekleştirmeye çalışan bir grup liseli gencin hikayesi anlatılıyor. Projenin senaristliğini Mert Dikmen, Ayberk Olgay ve Mustafa Uslu üstleniyor.

BANDIRMA FÜZE KULÜBÜ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Alina Boz

Deniz Can Aktaş

Erkan Kolçak

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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