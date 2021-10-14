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Haberler Para Bankacılık
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Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta yaklaşık 16,3 milyar lira artarak 4 trilyon 241,3 milyar liraya yükseldi.

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 8 Ekim ile biten haftada 16 milyar 342 milyon 177 bin lira artarak 4 trilyon 241 milyar 330 milyon 472 bin liraya çıktı.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,47 yükselişle 1 trilyon 840 milyar 563 milyon 652 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 0,41 yükselişle 2 trilyon 247 milyar 551 milyon 557 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 261 milyar 754 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 234 milyar 276 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı. Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 8 Ekim itibarıyla 1 milyar 715 milyon dolarlık azalış görüldü.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİ MİKTARI AZALDI

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,23 artarak 699 milyar 435 milyon 678 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,02 azalışla 562 milyar 293 milyon 54 bin liraya, kredi kartları bakiyesi yüzde 1,18 düşüşle 263 milyar 43 milyon 848 bin liraya indi.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 259 milyar 447 milyon 963 bin lirası konut, 9 milyar 536 milyon 471 bin lirası taşıt ve 430 milyar 451 milyon 244 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 8 Ekim ile biten haftada 6 milyar 435 milyon 668 bin lira artarak 3 trilyon 905 milyar 566 milyon 584 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,03 artış kaydetti.

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