Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 28 Ekim ile biten haftada 35 milyar 697 milyon 153 bin lira artarak 4 trilyon 442 milyar 132 milyon 845 bin liraya çıktı.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,26 azalışla 1 trilyon 892 milyar 943 milyon 913 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 1,31 artışla 2 trilyon 388 milyar 863 milyon 56 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 260 milyar 322 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 232 milyar 874 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı. Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 28 Ekim itibarıyla 1 milyar 429 milyon dolarlık azalış görüldü.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİ MİKTARI AZALDI

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,36 artarak 704 milyar 895 milyon 311 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,06 azalışla 573 milyar 819 milyon 720 bin liraya inerken, kredi kartları bakiyesi yüzde 2,17 yükselişle 270 milyar 359 milyon 434 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 260 milyar 999 milyon 78 bin lirası konut, 9 milyar 435 milyon 514 bin lirası taşıt ve 434 milyar 460 milyon 719 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 28 Ekim ile biten haftada 14 milyar 642 milyon 587 bin lira artarak 4 trilyon 39 milyar 441 milyon 515 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,36 artış kaydetti.