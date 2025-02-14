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        Haberler Magazin Barack Obama'dan, evlilik krizine Sevgililer Günü yanıtı - Magazin haberleri

        Barack Obama'dan, evlilik krizine Sevgililer Günü yanıtı

        ABD eski başkanlarından Barack Obama, boşanma söylentilerine ve Jennifer Aniston ile yasak aşk dedikodularına eşi Michelle Obama ile paylaştığı fotoğrafla bir kez daha yanıt verdi. Obama çifti, Sevgililer Günü'nde 32 yıllık evliliklerini kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2025 - 22:19 Güncelleme: 14.02.2025 - 22:19
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        Evlilik krizine Sevgililer Günü yanıtı
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        Michelle Obama, 9 Ocak'ta Jimmy Carter'ın cenazesinde ve Donald Trump'ın 20 Ocak'taki yemin töreninde 32 yıllık eşi Barack Obama'ya eşlik etmemesiyle, boşanma dedikodularını gündeme getirdi.

        Bu durum, çiftin evliliklerinde sorunlar olduğu yönündeki iddiaları güçlendirdi. Ayrıca, Obama’nın ünlü oyuncu Jennifer Aniston ile yasak aşk yaşadığına dair söylentiler de hızla yayıldı.

        Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin 44'üncü başkanı Barack Obama, boşanma söylentilerine sosyal medya üzerinden fotoğraflı bir yanıt verdi. Geçtiğimiz günlerde, Michelle Obama ile el ele verdikleri bir fotoğrafı paylaşarak, eski First Lady’nin 61'inci doğum gününü kutladı.

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        "Hayatımın aşkına mutlu yıllar. Her odayı sıcaklık, bilgelik, mizah ve zarafetle dolduruyorsun ve bunu yaparken çok iyi görünüyorsun. Hayatın maceralarına seninle birlikte çıkabildiğim için çok şanslıyım. Seni seviyorum" mesajını yazan Barack Obama, eşi Michelle Obama'dan; "Seni seviyorum, tatlım" yanıtını aldı.

        Yasak aşk iddialarına ise Jennifer Aniston’ın uzun zamandır sözcülüğünü üstlenen Stephen Huvane'den yalanlama geldi. Huvane, söz konusu söylentilerin tamamen uydurma olduğunu belirterek, Aniston’ın Barack Obama’yı çok az tanıdığını ifade etti.

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        "OTUZ İKİ YILDIR BİRLİKTEYİZ VE HÂLÂ NEFESİMİ KESİYORSUN"

        Son olarak, Barack Obama, Sevgililer Günü’nde Michelle Obama ile birlikte oldukları bir fotoğrafı paylaşarak aşklarını bir kez daha gözler önüne serdi. Obama; "Otuz iki yıldır birlikteyiz ve hâlâ nefesimi kesiyorsun. Sevgililer Günün kutlu olsun" diyerek boşanma iddialara bir kez daha yanıt verdi.

        Fotoğraflar: X, Instagram, Avalon

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        #Barack Obama
        #Michelle Obama
        #Sevgililer Günü
        #Jennifer Aniston
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