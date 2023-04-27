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Baran Tınaz: Darp olayında zan altında kaldım

Deren Talu ile ilişkisini geçtiğimiz aylarda sonlandıran Baran Tınaz, eski aşkının kardeşi Derin Talu'nun darp olayının kendisiyle karıştırılmasıyla ilgili konuştu. Tınaz, "Bu olaylar bizim aileye ters. Asla böyle bir durum yok. Deren ile 3 senelik ilişkimiz vardı. Biz ortaklaşa sonlandırma kararı aldık. Asla ve asla darp olayı yok tabii ki. Darp olayı ile ilgili ise tanıklar varmış sanırım, öyle söyleniyor ama varsa da açıklasınlar çünkü ben zan altında kaldım" açıklamasını yaptı

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  • Baran Tınaz: Darp olayında zan altında kaldım - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu'nun işletmeci eski aşkı Baran Tınaz, Bebek'teydi.
  • Baran Tınaz: Darp olayında zan altında kaldım - Magazin haberleri

    "BENİMLE ALAKASI YOK"

    Talu ile ilişkisini geçtiğimiz aylarda sonlandıran Tınaz, eski aşkının kardeşi Derin Talu'nun darp olayının kendisiyle karıştırılmasıyla ilgili konuştu.

    "Kesinlikle darp olayı yok. Benimle bir alakası yok" diyen Baran Tınaz, "Olayın detayını tam olarak bilmiyorum. Konuşmam da doğru olmaz" ifadelerini kullandı.
  • Baran Tınaz: Darp olayında zan altında kaldım - Magazin haberleri

    "ZAN ALTINDA KALDIM"

    Tınaz, "Deren Talu ve Baran Tınaz ilişkisi de darp sebebiyle bitti" yönündeki söylentileri hatırlatan muhabirlere, "Bu olaylar bizim aileye ters. Asla böyle bir durum yok. Deren ile 3 senelik ilişkimiz vardı. Biz ortaklaşa sonlandırma kararı aldık. Asla ve asla darp olayı yok tabii ki. Darp olayı ile ilgili ise tanıklar varmış sanırım, öyle söyleniyor ama varsa da açıklasınlar çünkü ben zan altında kaldım. Benimle bir ilgisi yoktur" açıklamasını yaparak, yanlış anlaşılma olduğunu dile getirdi.
  • Baran Tınaz: Darp olayında zan altında kaldım - Magazin haberleri

    "ANLAŞARAK AYRILDIK"

    Deren Talu ile yollarını ayırmasının bir diğer sebebinin de kıskançlık olduğu iddialarıyla alakalı ise, "Kıskançlık her ilişkide olabilir. Biz anlaşarak ve arkadaşça ayrıldık" ifadelerini kullandı.
  • Baran Tınaz: Darp olayında zan altında kaldım - Magazin haberleri

    "İDDİALAR TAMAMEN GERÇEK DIŞI"

    Deren Talu'nun 3 yıldır aşk yaşadığı iş insanı Baran Tınaz'dan ayrılma nedeninin şiddet görmesi olduğu ileri sürülmüştü. Talu, söz konusu iddia hakkında, "Baran Tınaz tarafından darbedildiğim ve bu nedenle ayrıldığımız iddiaları tamamen gerçek dışıdır. Beraberliğimizi artık arkadaşlık boyutuna taşımak, saygı ve sevgi çerçevesinde beraberce aldığımız ortak bir karardır" demişti.
  • Baran Tınaz: Darp olayında zan altında kaldım - Magazin haberleri

    "ÜZÜNTÜYLE KARŞILIYORUM"

    Deren Talu, daha sonra sözlerini şöyle sürdürmüştü:

    Darp iddiaları kesinlikle yalandır. Bir kadın olarak bırakın şahsıma, hiçbir kadına fiziksel, sözel, duygusal şiddeti tolere etmem söz konusu bile değilken; üç yılımı saygı ve sevgiyle geçirdiğim bir kişinin adının şiddet iddialarına karışmasını üzüntüyle karşılıyorum. Yasal haklarım saklı kalmak kaydıyla, bu gerçek dışı iddiaları ekrana taşıyanların programcıların sahip olduklarını bildiğim sorumluluk ve görev bilinciyle bir an önce gerekli düzeltmeyi yapmalarını bekliyorum.
  • Baran Tınaz: Darp olayında zan altında kaldım - Magazin haberleri

    DEFNE SAMYELİ: AİLEMİZİ DERİNDEN SARSTI

    Öte yandan Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen 19 yaşındaki kızı Derin Talu'nun, sevgilisi Emircan Şahin tarafından darbedildiği konuşuluyordu. Samyeli, iddialarının sorulması üzerine sessizliğini bozmuş ve "Evet, çıkan haberler doğru. Kızım darbedildi" demişti.

    Defne Samyeli, daha sonra, "Bu konuyla alakalı kesinlikle konuşmak istemiyorum. Haberler doğru diyeyim yeterli" şeklinde sözlerini sürdürmüştü. Samyeli, ardından sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin yeni bir açıklamada bulunmuştu.
  • Baran Tınaz: Darp olayında zan altında kaldım - Magazin haberleri

    Defne Samyeli, "Kızım Derin Talu'nun, Emircan Şahin tarafından darp edildiğine dair haber doğrudur. Ailemizi çok derinden sarsan bu olay sonrası bir anne olarak benim için en önemlisi çocuğumun psikolojik ve fiziksel sağlığı. Süreci bu hassasiyetle geçirmeye gayret ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
  • Baran Tınaz: Darp olayında zan altında kaldım - Magazin haberleri

    "ŞİDDETİN HİÇBİR TÜRLÜSÜ TOLERE EDİLEMEZ"

    İki çocuk annesi Defne Samyeli, daha sonra, "Şiddetin hiçbir türlüsü tolere edilemez. Kadına, çocuğa, herhangi bir canlıya şiddetin karşısında olmak, onunla en kuvvetli şekilde mücadele etmek birey olarak her birimizin sorumluluğu. Şiddeti yok sayıp, tolere edip, halı altına süpürdükçe bir sonraki çocuğumuzun, kardeşimizin hayatını tehlikeye atıyoruz" demişti.
  • Baran Tınaz: Darp olayında zan altında kaldım - Magazin haberleri

    "TAKİPÇİSİ OLACAĞIM"

    Defne Samyeli, son olarak sözlerini, "Emircan Şahin hakkındaki yasal sürecin başlatılması kızım Derin Talu'nun rızasına bağlı bir konu. Ben onun iradesine paralel olarak bunun bizzat takipçisi olacağım. Kamuoyundan ve değerli basın mensubu arkadaşlarımdan bir anne olarak ricam, bu süreci kızımın herhangi bir soru ve yorumla yıpratılmadan geçirmesi. Yıpratılmasın ki, erkekler tarafından şiddete maruz bırakılan ünlü ünsüz bütün kızlarımız, kadınlarımız, basında da ikinci bir mağduriyete uğrama korkusu olmadan haklarını arayabilsinler. Gereken bütün açıklamaları ben yapacağım; anlayışınız için şimdiden teşekkür ederim" diyerek, sonlandırmıştı.

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