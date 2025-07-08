Barış Alper Yılmaz'a İtalyan kancası!
Galatasaray'ın yıldız ismi Barış Alper Yılmaz için flaş bir iddia öne sürüldü. İtalyan devi Inter'in milli futbolcuyu gündemine aldığı aktarıldı. İşte detaylar...
Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz'ın transferi hakkında gelişmeler yaşanıyor.
Calciomercato'nun haberine göre, İtalyan devi Inter, Barış Alper'le ilgileniyor.
İtalyan basınındaki söylentiler, Sarı-kırmızılıların bonservis beklentisinin 35 milyon Euro olduğu yönünde. Premier Lig'den de ilgilenen takımlar olduğu biliniyor.
Kanat, 10 numara ve forvet mevkilerinde oynayabilen çok yönlü bir oyuncu olduğunun altı çizilirken, gol yollarında yaşadığı sıkıntıların eleştirildiği belirtildi.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Sarı kırımızılı formayla geçen sezon Barış Alper Yılmaz, tüm kulvarlarda 48 maça çıkmıştı. 14 gol ve 6 asistlik performansla 20 gole doğrudan katkı vermişti.