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Yurtçu, geçtiğimiz aylarda verdiği röportajda, "İlişkimiz evliliğe doğru gidiyor ama hayat bu. Son dakikaya kadar kesin konuşmamak lazım. Şu an için değil ama bu şekilde giderse öyle bir düşüncemiz var tabii ilerisi için. Ben düğünümüzün sahilde olmasını çok istiyorum. Gün batımı ve az sayıda konuk" demişti.