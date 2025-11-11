Habertürk
        Bartın'da yıldırım isabet eden 2 araç kullanılamaz hale geldi

        Bartın'da 2 araca yıldırım isabet etti

        Bartın'da yıldırım isabet eden minibüs ile traktör kullanılamaz hale geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2025 - 23:41 Güncelleme: 11.11.2025 - 23:41
        Bartın'da 2 araca yıldırım isabet etti
        Kentte etkili olan sağanak sırasında Küçükkızılkum köyü Bozacıoğlu Mahallesi'nde İlyas Bilgin'e ait minibüs ve traktöre yıldırım isabet etti.

        İhbar üzerine bölgeye Bartın ve Zonguldak'tan itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahale ettiği yangında minibüs ve traktör kullanılamaz hale geldi.

        Fotoğraf: AA

