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        Bartın'da işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın söndürüldü

        Bartın'da işçilerin kaldığı konteynerler, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 15:22 Güncelleme: 16.04.2024 - 15:22
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        Bartın'da işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın söndürüldü
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        Bartın'da işçilerin kaldığı konteynerler, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

        Kurtköy mevkisindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren kauçuk fabrikası işçilerinin kaldığı konteynerlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü.

        Konteynerlerin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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