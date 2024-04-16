Bartın'da işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın söndürüldü
Bartın'da işçilerin kaldığı konteynerler, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Bartın'da işçilerin kaldığı konteynerler, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Kurtköy mevkisindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren kauçuk fabrikası işçilerinin kaldığı konteynerlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü.
Konteynerlerin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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