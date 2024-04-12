Bartın'da kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Bartın'da kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Bartın'da kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Bartın-Karabük kara yolu Çaydüzü Mahallesi mevkisinde Ömer Ö'nün (24) kullandığı 33 EDD 07 plakalı motosiklet, kaldırıma çarparak yaklaşık 150 metre sürüklendi.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelinin yaptığı incelemede, Ömer Ö'nün hayatını kaybettiği belirlendi.
Öte yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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