Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri

        Bartın'da kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü öldü

        Bartın'da kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 08:29 Güncelleme: 12.04.2024 - 08:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bartın'da kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bartın'da kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Bartın-Karabük kara yolu Çaydüzü Mahallesi mevkisinde Ömer Ö'nün (24) kullandığı 33 EDD 07 plakalı motosiklet, kaldırıma çarparak yaklaşık 150 metre sürüklendi.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık personelinin yaptığı incelemede, Ömer Ö'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

        Öte yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Doğuda sıcaklık yükseliyor! 3 bölgede sağanak var!
        Doğuda sıcaklık yükseliyor! 3 bölgede sağanak var!
        Gaye öğretmen evinde ölü bulundu!
        Gaye öğretmen evinde ölü bulundu!
        Pentagon: Orta Doğu'daki durumu kesinlikle yakından takip ediyoruz
        Pentagon: Orta Doğu'daki durumu kesinlikle yakından takip ediyoruz
        Otoyolda taksi bariyere çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
        Otoyolda taksi bariyere çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
        Kabustan umuda!
        Kabustan umuda!
        "Dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü yakalandı
        "Dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü yakalandı
        Liverpool evinde bozguna uğradı!
        Liverpool evinde bozguna uğradı!
        Seçim kavgasında 7 kişi yaralandı
        Seçim kavgasında 7 kişi yaralandı
        İsmail Kartal: Kamuoyu bunları bilmiyor!
        İsmail Kartal: Kamuoyu bunları bilmiyor!
        4 yerde seçim yenilenecek
        4 yerde seçim yenilenecek
        Umutla; Kadıköy'de görüşürüz
        Umutla; Kadıköy'de görüşürüz
        Bayram sonrası ödem attıran kolay tarifler
        Bayram sonrası ödem attıran kolay tarifler
        İsveç'te başörtülü kadına tazminat ödenecek
        İsveç'te başörtülü kadına tazminat ödenecek
        Fenerbahçe'nin cezası açıklandı
        Fenerbahçe'nin cezası açıklandı
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Vietnam'da 12,5 milyar dolarlık dolandırıcılığa idam cezası
        Vietnam'da 12,5 milyar dolarlık dolandırıcılığa idam cezası
        Ünlüler arasında maaile bayram akımı
        Ünlüler arasında maaile bayram akımı
        Kadın ve erkek gömleklerinde düğmeler neden farklı yerde?
        Kadın ve erkek gömleklerinde düğmeler neden farklı yerde?
        "Geçmedi, geçmeyecek de"
        "Geçmedi, geçmeyecek de"
        Kahkahanın Kıbrıs tarifesi
        Kahkahanın Kıbrıs tarifesi

        Benzer Haberler

        Batı Karadeniz'in turizm beldeleri bayramda tatilcilerin akınına uğradı
        Batı Karadeniz'in turizm beldeleri bayramda tatilcilerin akınına uğradı
        Amasra'da bayram yoğunluğu; 1 günde 20 bin araç gelince ilçeye girişler kap...
        Amasra'da bayram yoğunluğu; 1 günde 20 bin araç gelince ilçeye girişler kap...
        Bartın Valisi Arslan'dan şehitlik ve huzurevine ziyaret
        Bartın Valisi Arslan'dan şehitlik ve huzurevine ziyaret
        'Şirinler köyünün şirin muhtarı' mazbatasını aldı
        'Şirinler köyünün şirin muhtarı' mazbatasını aldı
        Bartın'da 20 yaşında muhtar seçilen Mustafa Doğan mazbatasını aldı
        Bartın'da 20 yaşında muhtar seçilen Mustafa Doğan mazbatasını aldı
        Bayramda Batı Karadeniz'in turizm beldeleri doğa ve tarihle iç içe tatil im...
        Bayramda Batı Karadeniz'in turizm beldeleri doğa ve tarihle iç içe tatil im...