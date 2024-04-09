Bartın Valisi Arslan'dan şehitlik ve huzurevine ziyaret

Ziyaretlerde, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Bartın Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Erkan Şahin, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal ve diğer protokol üyeleri de yer aldı.

Arslan, 75. Yıl Huzurevi'ni de ziyaret ederek yaşlılarla bayramlaştı.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Ramazan Bayramı arifesinde şehitliği ve 75. Yıl Huzurevi'ni ziyaret etti.

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