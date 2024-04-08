Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri

        Bartın'da 20 yaşında muhtar seçilen Mustafa Doğan mazbatasını aldı

        Bartın'ın Ulus ilçesinde genç yaşta muhtar seçilen Mustafa Doğan, mazbatasını alarak görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 13:09 Güncelleme: 08.04.2024 - 13:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bartın'da 20 yaşında muhtar seçilen Mustafa Doğan mazbatasını aldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bartın'ın Ulus ilçesinde genç yaşta muhtar seçilen Mustafa Doğan, mazbatasını alarak görevine başladı.

        Şirinler köyünde 5 adayın yarıştığı muhtarlık seçimini 20 yaşındaki Mustafa Doğan kazandı. 134 seçmenin bulunduğu 100 haneli köyde; 45, 59, 64 ve 65 yaşlarındaki rakiplerini geride bırakan Doğan, 108 geçerli oydan 35'ini alarak muhtar seçildi.

        Mazbatasını Ulus Adliyesi'nde İlçe Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Ali Kocaağa'dan alan Doğan, burada diğer muhtarların ilgisiyle karşılaştı, tebrikleri kabul etti.

        Doğan, gazetecilere, göreve başlamasından dolayı çok mutlu, sevinçli ve gururlu olduğunu söyledi.

        Köydeki eksiklikleri gördükten sonra aday olmaya karar verdiğini belirten Doğan, ilk olarak yol yapımı ve mezarlığa köprü projesini hayata geçirmeyi planladığını anlattı.

        Doğan, seçilmesinin ardından birçok kişinin kendisini arayıp tebrik ettiğini belirterek "Bana 'Şirinler Köyünün Şirin Muhtarı' diyorlar. Böyle güzel söylemlerle espri yapıyorlar. Öncelikle yollarımız çok bozuk, yollarımızı ön planda tutacağız. Bir de mezarlığa köprü projemiz var." ifadelerini kullandı.

        Aşağıçerçi köyü Muhtarı Ertan Kaya da ilçelerinden genç muhtarın seçilmesinin kendilerini mutlu ettiğini dile getirerek "Gençlerimize öncü olduğu için medeni cesaretinden dolayı kendisini tebrik ediyorum. Biz de tecrübemizle elimizden geldiğince yardımcı olacağız. Başarılar diliyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yolcu uçağının motor kapağı düştü!
        Yolcu uçağının motor kapağı düştü!
        Kazaya giden ambulans emniyet şeridinde ilerleyemedi!
        Kazaya giden ambulans emniyet şeridinde ilerleyemedi!
        Akşener çekildi! Dervişoğlu ve Aydın adaylığını açıkladı!
        Akşener çekildi! Dervişoğlu ve Aydın adaylığını açıkladı!
        Süper Kupa maçı Avrupa'nın gündeminde!
        Süper Kupa maçı Avrupa'nın gündeminde!
        Çin'in 'demografik' çıkmazı
        Çin'in 'demografik' çıkmazı
        Urla'daki Karantina adası yakında müze olacak
        Urla'daki Karantina adası yakında müze olacak
        İstanbul'da firari maymun şaşkınlığı
        İstanbul'da firari maymun şaşkınlığı
        Süper Kupa'da Mertens'in görüntüsü dikkat çekti!
        Süper Kupa'da Mertens'in görüntüsü dikkat çekti!
        Altında sert yükseliş neyin nesi?
        Altında sert yükseliş neyin nesi?
        Fenerbahçe U19 Takımı'nın tarihe geçen günlüğü...
        Fenerbahçe U19 Takımı'nın tarihe geçen günlüğü...
        Obezite Türkiye'de alarm veriyor!
        Obezite Türkiye'de alarm veriyor!
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Yeni turistik trenin adı: Mezopotamya Ekspresi
        Yeni turistik trenin adı: Mezopotamya Ekspresi
        Yanardağ lav püskürttü, bu görüntü ortaya çıktı!
        Yanardağ lav püskürttü, bu görüntü ortaya çıktı!
        Süper Kupa tatil edildi: Şimdi ne olacak?
        Süper Kupa tatil edildi: Şimdi ne olacak?
        7/24 izleniyorlar! "Burada çok ilginç manzaralar görebilirler"
        7/24 izleniyorlar! "Burada çok ilginç manzaralar görebilirler"
        İkinci elde 'denge' açıklaması
        İkinci elde 'denge' açıklaması
        "Denize yağ boşalttı" iddiası... Yorumları okurken öldü!
        "Denize yağ boşalttı" iddiası... Yorumları okurken öldü!
        Sadece bu faiz 7 yılda tüm varlığı yer
        Sadece bu faiz 7 yılda tüm varlığı yer

        Benzer Haberler

        Bayramda Batı Karadeniz'in turizm beldeleri doğa ve tarihle iç içe tatil im...
        Bayramda Batı Karadeniz'in turizm beldeleri doğa ve tarihle iç içe tatil im...
        Bayramda Batı Karadeniz'in turizm beldeleri doğa ve tarihle iç içe tatil im...
        Bayramda Batı Karadeniz'in turizm beldeleri doğa ve tarihle iç içe tatil im...
        Roma dönemine ait tiyatro kalıntısında kaçak kazıya 6 gözaltı
        Roma dönemine ait tiyatro kalıntısında kaçak kazıya 6 gözaltı
        Amasra'da izinsiz kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı
        Amasra'da izinsiz kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı
        Tatilcilerin gözdesi Amasra'da, bayram tatili rezervasyonları yüzde 90'a ul...
        Tatilcilerin gözdesi Amasra'da, bayram tatili rezervasyonları yüzde 90'a ul...
        Kazada yaralanan sürücü, 1 hafta sonra hastanede öldü
        Kazada yaralanan sürücü, 1 hafta sonra hastanede öldü