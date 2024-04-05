Kazada yaralanan sürücü, 1 hafta sonra hastanede öldü

BARTIN'da, 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı ve sürücülerden Satı Kıraç'ın (64) öldüğü kazada yaralanan diğer sürücü Cahit Dönmez (41) de 1 haftadır tedavi gördüğü hastanede, bugün hayatını kaybetti.

Kaza, 29 Mart'ta, Bartın-Karabük yolunun Kirazlıköprü barajı mevkisinde meydana geldi. Karabük istikametine giden Satı Kıraç yönetimindeki 78 AJ 156 plakalı otomobille, karşı yönden gelen Cahit Dönmez'in kullandığı 34 JS 016 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, yaralanan sürücüler Satı Kıraç ile Cahit Dönmez, Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Satı Kıraç, aynı gün hastanede öldü. Diğer sürücü Cahit Dönmez de 1 haftadır tedavi gördüğü hastanede, tüm müdahalelere rağmen bugün yaşamını yitirdi.