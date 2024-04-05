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        Kazada yaralanan sürücü, 1 hafta sonra hastanede öldü

        BARTIN'da, 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı ve sürücülerden Satı Kıraç'ın (64) öldüğü kazada yaralanan diğer sürücü Cahit Dönmez (41) de 1 haftadır tedavi gördüğü hastanede, bugün hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 13:52 Güncelleme: 05.04.2024 - 13:55
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        Kazada yaralanan sürücü, 1 hafta sonra hastanede öldü
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        BARTIN'da, 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı ve sürücülerden Satı Kıraç'ın (64) öldüğü kazada yaralanan diğer sürücü Cahit Dönmez (41) de 1 haftadır tedavi gördüğü hastanede, bugün hayatını kaybetti.

        Kaza, 29 Mart'ta, Bartın-Karabük yolunun Kirazlıköprü barajı mevkisinde meydana geldi. Karabük istikametine giden Satı Kıraç yönetimindeki 78 AJ 156 plakalı otomobille, karşı yönden gelen Cahit Dönmez'in kullandığı 34 JS 016 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, yaralanan sürücüler Satı Kıraç ile Cahit Dönmez, Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Satı Kıraç, aynı gün hastanede öldü. Diğer sürücü Cahit Dönmez de 1 haftadır tedavi gördüğü hastanede, tüm müdahalelere rağmen bugün yaşamını yitirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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