Sezonun ilk kruvaziyeri Amasra Limanı'na yanaştı

Bartın'ın doğası ve deniziyle ünlü turizm kenti Amasra, sezonun ilk kruvaziyer yolcularını ağırladı.

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, 704 yolculu ve 395 mürettebatıyla Mısır durağının ardından İzmir'e, daha sonrasında da Amasra'ya ulaştı.

Amasra Kaymakamı Kadir Perçi, kesin olmayan sonuçlara göre yeniden Amasra Belediye Başkanlığına seçilen Recai Çakır ve diğer ilgililerce karşılanan turistlere liman çıkışında ilçeyi tanıtan Rusça broşürler verildi.