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        Sezonun ilk kruvaziyeri Amasra Limanı'na yanaştı

        Bartın'ın doğası ve deniziyle ünlü turizm kenti Amasra, sezonun ilk kruvaziyer yolcularını ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 11:08 Güncelleme: 04.04.2024 - 11:08
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        Sezonun ilk kruvaziyeri Amasra Limanı'na yanaştı
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        Bartın'ın doğası ve deniziyle ünlü turizm kenti Amasra, sezonun ilk kruvaziyer yolcularını ağırladı.

        Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, 704 yolculu ve 395 mürettebatıyla Mısır durağının ardından İzmir'e, daha sonrasında da Amasra'ya ulaştı.

        Amasra Kaymakamı Kadir Perçi, kesin olmayan sonuçlara göre yeniden Amasra Belediye Başkanlığına seçilen Recai Çakır ve diğer ilgililerce karşılanan turistlere liman çıkışında ilçeyi tanıtan Rusça broşürler verildi.

        Tercüman aracılığıyla ilçede gezebilecekleri tarihi yerler hakkında da bilgilendirilen turistler daha sonra tarihi ve turistik yerleri görmek için limandan ayrıldı.

        Turistler, gün boyunca rehberler eşliğinde Amasra Müzesi, Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü'nü ziyaret edecek.

        Mısır üzerinden İzmir'e oradan da Amasra'ya ulaşan geminin, akşam saatlerinde Soçi'ye hareket edeceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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