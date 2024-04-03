17 yıl sonra yeniden başkan seçilen Yalçınkaya, mazbatası aldı

BARTIN Belediyesi’nde 1999-2007 yılları arasında CHP’den belediye başkanlığı yapan Muhammet Rıza Yalçınkaya, 17 yıl aradan sonra yeniden başkan seçilerek, İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını aldı.

Bartın’da 1999-2007 yılları arasında belediye başkanlığı yapan Muhammet Rıza Yalçınkaya, daha sonra 4 dönem CHP Bartın Milletvekilliği yaptı. Yalçınkaya, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde 22 bin 383 oy alarak, yüzde 51,29'la, mevcut Belediye Başkanı MHP'li Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu'na karşı seçimi kazandı. Muhammet Rıza Yalçınkaya, Bartın Adliyesi'ne giderek, İlçe Seçim Kurulu Başkanı Büşra Algın Subaşı’dan mazbatasını teslim aldı. Yalçınkaya'ya CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, CHP Bartın İl Başkanı Cem Akyol, belediye meclis üyeleri ve partililer eşlik etti.

Adliye önünde gazetecilere açıklama yapan Başkan Yalçınkaya, "Zor bir seçim süreci yaşadık. Zor bir maratondu. Daha fazla başarıyı yakalamak için çok çalıştık. Bundan sonraki amacımız bize güvenen, bize destek veren halkımıza en iyi hizmeti sunabilmek olacaktır. Belediye hizmetleri olarak kamu ve halk yararına çalışan bir yönetim olarak adil ve eşit belediyeci anlayışını kentimize getirmek istiyoruz. Bartın halkının sevgisini ve güvenini azaltmadan, meclis üyelerim ve belediye personelimle Bartın’ın beklediği hak ettiği hizmetleri yerine getireceğiz” dedi.