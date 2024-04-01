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        Bartın Belediye Başkanlığını kazanan CHP'li Yalçınkaya'dan açıklama:

        Bartın Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre kazanan CHP'nin adayı Muhammet Rıza Yalçınkaya, "Kimseyi ötekileştirmeden, kimseyi ayrıştırmadan, ortak akılla Bartın'ı hak ettiği yere getireceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 02:14 Güncelleme: 01.04.2024 - 02:14
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        Bartın Belediye Başkanlığını kazanan CHP'li Yalçınkaya'dan açıklama:
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        Bartın Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre kazanan CHP'nin adayı Muhammet Rıza Yalçınkaya, "Kimseyi ötekileştirmeden, kimseyi ayrıştırmadan, ortak akılla Bartın'ı hak ettiği yere getireceğiz." dedi.

        Yalçınkaya, kentte sandıkların büyük bölümünün açılmasının ardından Yukarı Çarşı mevkisinde toplanan vatandaşlarla Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

        Burada vatandaşlara seslenen Yalçınkaya, kimseyi ötekileştirmeden, kimseyi ayrıştırmadan, ortak akılla Bartın'ı hak ettiği yere getireceklerini söyledi.

        Destekçilerinden belediye başkanlığı görevinde kendisini yalnız bırakmamalarını isteyen Yalçınkaya, "Her zaman şimdiki gibi yanımda olun, beni yalnız bırakmayın. Bu aileme sahip çıkacağım. Bartın gibi 75 bin nüfuslu ailemi koruyacağım. Bugün, Bartın'ın Rıza'sına sahip çıkacağınıza yürekten inanıyordum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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