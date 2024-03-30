Bakan Tunç, Bartın'da sevgi yürüyüşüne katıldı

ADALETBakanı Yılmaz Tunç, Bartın ve Amasra’da düzenlenen ‘sevgi yürüyüşüne katılarak, vatandaşlara karanfil dağıttı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, seçim çalışmaları kapsamında Bartın’da ve Amasra’da sevgi yürüyüşlerine katılarak, vatandaşlara karanfil dağıttı. Bakan Tunç, AK Parti Amasra Belediye Başkan Adayı Ahmet Reis’e destek vermek için Amasra kent merkezindeki Kum Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, Kaleiçi ve Çekiciler Çarşısını yürüdü. Daha sonra seçim bürosu önünde açıklamalarda bulunan Bakan Tunç, “Yarın sandık başına gideceğiz. 31 Mart yerel seçimlerinin ülkemiz için, Bartın'ımız için Amasra’mıza tüm ilçe beldelerimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Seçimler milli iradenin tecelli ettiği anlamlı günlerdir, seçimler demokrasi şölenidir, şimdi bizim yaptığımız gibi ve inşallah bugüne kadar olduğu gibi yine yarın da ülkemiz çok başarılı bir seçimi gerçekleştireceğiz. Hep beraber birlik beraberlik içerisinde milli irade yeniden inşallah tekrar burada da gerçek belediyeciliği Ahmet Reis'le başlatacağız inşallah’ dedi.

Bakan Tunç, Amasra’da termik santral kurulacak iddialarına cevap vererek, "Her seçimde bunu söylüyorlar. Termik santralle ilgili olarak sürecin artık iptal edildiğini, mahkeme kararının olduğunu herkes bilmiyor mu Amasra'da? Amasra'ya zarar verecek hiçbir şeye müsaade etmeyiz. Amasra'ya hep beraber sahip çıkacağız. Amasra'mıza ne yapsak azdır. İnşallah siz yetkiyi verdiğinizde, artık ondan sonrasını hiç merak etmeyin. Ondan sonrası artık Ahmet Reis'e ve bize kalmış. Gece gündüz çalışacağız inşallah” diye konuştu.

Bakan Tunç, daha sonra Bartın’a geçerek burada Cumhur İttifakı MHP Belediye Başkan Adayı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu’na destek için ‘sevgi yürüyüşü’ne katıldı. Bakan Tunç, vatandaşlardan belediye başkan adayı Fırıncıoğlu için destek istedi.