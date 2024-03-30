Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri

        Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

        BARTIN'da, 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada sürücülerden biri öldü, diğeri ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 11:42 Güncelleme: 30.03.2024 - 11:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BARTIN'da, 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada sürücülerden biri öldü, diğeri ağır yaralandı.

        Kaza, dün saat 19.30 sıralarında, Bartın- Karabük yolunun Kirazlıköprü barajı mevkisinde meydana geldi. Karabük istikametine giden Satı Kıraç (64) yönetimindeki 78 AJ 156 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Cahit Dönmez (37) idaresindeki 34 JS 016 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada, araçlarda sıkışan Satı Kıraç ile Cahit Dönmez ağır yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin araçtan çıkardığı yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Satı Kıraç, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Cahit Dönmez'in yoğun bakımdaki tedavisi ise devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Seçim sonuçları en detaylı verilerle Haberturk.com Seçim Özel sayfasında
        Seçim sonuçları en detaylı verilerle Haberturk.com Seçim Özel sayfasında
        Türkiye yarın sandık başına gidiyor
        Türkiye yarın sandık başına gidiyor
        Nurşah, 26 yaşındaydı! Çok büyük acı!
        Nurşah, 26 yaşındaydı! Çok büyük acı!
        Euro 2024'ün favorileri açıklandı!
        Euro 2024'ün favorileri açıklandı!
        'Telefoncular' otomobilci oldu
        'Telefoncular' otomobilci oldu
        İstanbul'da akılalmaz gasp! Genç kızı arabayla kaçırdılar!
        İstanbul'da akılalmaz gasp! Genç kızı arabayla kaçırdılar!
        Sessiz boşanma trendi
        Sessiz boşanma trendi
        Domatesi ters çevirip bekletin, işte sonuç!
        Domatesi ters çevirip bekletin, işte sonuç!
        Hasan 3 yaşındaydı... Balkona çıktı!
        Hasan 3 yaşındaydı... Balkona çıktı!
        Seçim öncesi ilginç 'Katılım'lar
        Seçim öncesi ilginç 'Katılım'lar
        Boşansalar da vazgeçmediler
        Boşansalar da vazgeçmediler
        Diş çürüklerini artıran sebep belli oldu!
        Diş çürüklerini artıran sebep belli oldu!
        Süper Kupa'ya çıkılmazsa ne olur?
        Süper Kupa'ya çıkılmazsa ne olur?
        Tercihleri belli oldu
        Tercihleri belli oldu
        1980’lerden 10 unutulmaz fantastik komedi filmi
        1980’lerden 10 unutulmaz fantastik komedi filmi
        Japonya'da "yaşlı nükleer reaktör" kararı
        Japonya'da "yaşlı nükleer reaktör" kararı
        Âşıklar haftası
        Âşıklar haftası
        EYT’li esnaf nasıl emekli olabilir?
        EYT’li esnaf nasıl emekli olabilir?
        Karakterlerini ele veriyor!
        Karakterlerini ele veriyor!
        İzlediğiniz dizilerden sınava girmeye hazır mısınız?
        İzlediğiniz dizilerden sınava girmeye hazır mısınız?

        Benzer Haberler

        Adalet Bakanı Tunç, Bartın'da iftar programına katıldı:
        Adalet Bakanı Tunç, Bartın'da iftar programına katıldı:
        Bakan Tunç'tan İmamoğlu'na: İstanbul'da seçimi kaybediyorsun, haberin yok
        Bakan Tunç'tan İmamoğlu'na: İstanbul'da seçimi kaybediyorsun, haberin yok
        Adalet Bakanı Tunç, Bartın'da vatandaşlara hitap etti:
        Adalet Bakanı Tunç, Bartın'da vatandaşlara hitap etti:
        Moldovalı gelin, köye muhtar adayı oldu
        Moldovalı gelin, köye muhtar adayı oldu
        Adalet Bakanı Tunç, Bartın'da iftar programına katıldı:
        Adalet Bakanı Tunç, Bartın'da iftar programına katıldı:
        Adalet Bakanı Tunç, Bartın'da seçim irtibat bürosu ziyaretinde konuştu:
        Adalet Bakanı Tunç, Bartın'da seçim irtibat bürosu ziyaretinde konuştu: