Moldovalı gelin, köye muhtar adayı oldu

MOLDOVA’dan 12 yıl önce Bartın’ın Akbaş köyüne gelin gelen Nadejda Aksüt (57), muhtar adayı oldu. Köyde 200 haneyi tek tek gezerek, destek isteyen Aksüt, “Bana, ‘Neredeydin bu zamana kadar, şimdiye kadar neden çıkmadın?’ diyorlar. Bana çok güveniyorlar. Başarılı olacağıma inanıyorum” dedi.

Nadejda Aksüt, Moldova’da ilkokul öğretmeni olarak görev yaparken, Abdullah Aksüt (71) ile tanışıp, evlenerek 2012 yılında Türkiye’ye gelip Bartın’ın Akbaş köyüne yerleşti. Türk vatandaşı da olan Aksüt, 31 Mart Yerel Seçimleri’nde yaşadığı 200 hane ve 612 seçmenin bulunduğu köye muhtar adayı oldu. 2 çocuk annesi Nadejda Aksüt, 2 adayın olduğu muhtarlık seçimleri öncesi vatandaşları ziyaret ederek, yapmayı planladığı çalışmaları anlatıp destek istiyor.

‘GEÇ BİLE KALDIN DİYORLAR’ Muhtar adayı olmasının köyde büyük ilgiyle karşılandığını belirten Nadejda Aksüt, “Yerleştikten sonra burayı çok sevdim. Vatandaşları çok sevdim. Köyü de çok sevdim. Onlara hizmet etmek için aday oldum. Bu kararımda vatandaşlar bana çok destek verdi. Bana destek vereceklerini biliyorum. İnşallah kazanınca köy için her şeyi yapacağım. Köyde kapı kapı gezerken, bana cesaret veriyorlar, ‘Siz muhtar olursunuz hizmet edersiniz’ diyorlar, benim Moldovalı olduğumu duyunca çok şaşıran oluyor. Hatta bana, ‘Neredeydin bu zamana kadar, şimdiye kadar neden çıkmadın?’ diyorlar. Ama bana çok güveniyorlar. Başarılı olacağıma inanıyorum” dedi.