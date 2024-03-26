Bakan Tunç: 'Filyos'ta doğal gaz yok, tüpü bağlamış' gibi komik komik laflar etmediler mi? (2)

KUMLUCA'DAAK PARTİ'NİN DÜZENLEDİĞİ İFTARA KATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesinde, AK Parti teşkilatı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Kumluca Yatılı Bölge Ortaokulu Spor Salonu'ndaki iftar programında konuşan Bakan Tunç, "Hep önce insan dedik. İnsanı güçlendirmek için çalıştık. Eğitimden sağlığa, kültürden sosyal politikalara varıncaya kadar, adaletine, güvenine varıncaya kadar her alanda insanımızı güçlendirmek için çalıştık. Temel hak ve özgürlüklerin önündeki engelleri birer birer kaldırdık. Başörtüsü problemi, katsayı problemi bunlar artık geride kaldı" dedi.