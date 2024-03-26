Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'da konuştu:

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının ramazan ayında da sürdüğünü belirterek, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ateşkes kararı aldı ama maalesef hala ateşkes kararlarına, konseyin ve uluslararası kuruluşların daha önce aldığı kararlara uymayan bir devlet var. İsrail'e devlet demek mümkün değil. İsrail bir devlet gibi hareket etmiyor. İsrail bir terör örgütü gibi hareket ediyor maalesef." dedi.

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde partisinin seçim irtibat bürosunu ziyaretinde konuşan Tunç, ilçenin genel seçimlerde kendilerine verdiği destekten ötürü seçmenlere teşekkür etti.

Tunç, ilçeye çok güzel hizmetlerde bulunduklarını anlatarak, "'Belediye başkanlığını AK Parti'ye verin, gerisini merak etmeyin' demiştik size, sene 2009'da. Burada Cumhuriyet Halk Partili bir belediye vardı. 'Muhalefet belediyesi, Kurucaşile'ye faydası olmaz. Kurucaşile'nin önemli problemleri var. Bunları hükümetle beraber gerçekleştirecek olan da AK Parti'li belediye olacaktır' dedik. Sizler de bizi kırmadınız." diye konuştu. Kimsenin inanmamasına rağmen ilçede yapılmaz denen yol ve tünel inşaatlarını hayata geçirdiklerine değinen Tunç, yaklaşık 1600 metrelik Cumayanı Tüneli, 1000 metre uzunluğunda bağlantı yolu ve 2 bin 700 metrelik Karaman Meydan Tüneli gibi çalışmaları kazandırdıklarını kaydetti.

Yapılacak en önemli işlerden birinin ilçenin doğal gaza kavuşması olduğuna değinen Tunç, Karadeniz'de doğal gaz keşfinin yapıldığına inanmayan kişilere oy verilmeyeceğini, inanmayanların zaten doğal gazı ilçeye de getirmeyeceğini ifade etti. Tunç, geçmiş yıllarda bu bölgedeki arama işlerinin yabancı şirketler tarafından yapıldığına işaret ederek, şöyle devam etti: "Berat Albayrak enerji bakanıyken 4 yerli sismik araştırma gemileri Karadeniz'e çıktı, işte o zaman aradılar, buldular ve 3 bin metre derinlikte doğal gazı çıkardılar. 180 kilometre denizin dibinden karaya boru döşendi. Ama Cumhuriyet Halk Partililer ne dedi; 'Doğal gaz yok, tüpü bağlamış' gibi komik komik laflar etmediler mi? O günkü genel başkanı. Şimdiki de zaten ne dediğini bilmiyor, her gün pot kırmaya devam ediyor. Muhalefetin durumu bu değerli hemşehrilerim. 'Hayır' diyen, 'yok' diyen, böyle her şeyi paralayana mı? iş yapan, icraat yapan, milletine hizmet edene mi? Hizmet edene tabii ki."

- "Darbe, milli irade hırsızlığıdır" Bakan Tunç, Kurucaşile ilçesiyle Bartın arasındaki ulaşımı 25 dakikaya düşürecek yol çalışması ve hastane yapımıyla ilgili arsa tahsisinin yapıldığını bildirerek, eğitimden sağlığa, sosyal politikalardan kültüre, adalete ve güvenliğe varıncaya kadar her alanda insanları güçlendirmek için çalıştıklarının altını çizdi. Bu gelişimden rahatsız olanların muhtıralara ve darbelere başvurduğunu, krizler çıkardığını ancak hiçbirinde başarılı olamadığını anlatan Tunç, 15 Temmuz 2016'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla milletin meydanlara koştuğunu, darbecilerin ülkeye yaşatmak istediği karanlık gecenin darbecilere yaşatıldığını dile getirdi.

Türkiye'nin demokrasisini güçlendirdiklerini ifade eden Tunç, şöyle konuştu: "Bugün darbeden hala medet umanlar var. 'Gençler yaparsa darbeyi, başımızın üstünde yeri var' diyebilen bir ana muhalefetin genel başkanı bile var bu ülkede maalesef. İşte bu yüz karası. Böyle bir durum olabilir mi değerli hemşehrilerim? İnsan darbe iyidir diyebilir mi? Şunlar yaparsa iyidir, bunlar yaparsa kötüdür. Darbenin her türü kötüdür. Dolayısıyla darbe, milli irade hırsızlığıdır. Milli irade hırsızlarına, iktidar yüzü görme fırsatı hiçbir zaman bu millet tarafından verilmez. Bunu anlayabilseler."

"Ülkemizi terörün her türlüsünden arındıracağız ve kararlı mücadelemiz sürecek" diyen Tunç, ülkeyi huzurlu geleceğe kavuşturmanın gayreti içerisinde çalışmaları sürdüreceklerini, dünyada da adaleti, hakkaniyeti, dengeli dış politikayı savunmaya ve "Türkiye ekseni"ni kurmaya devam edeceklerini vurguladı. - İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki Bakan Tunç, ramazan ayında Filistin'de mazlumların katledilmeye devam edildiğini anımsatarak, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ateşkes kararı aldı ama maalesef hala ateşkes kararlarına, konseyin ve uluslararası kuruluşların daha önce aldığı kararlara uymayan bir devlet var. İsrail'e devlet demek mümkün değil. İsrail bir devlet gibi hareket etmiyor. İsrail bir terör örgütü gibi hareket ediyor maalesef." değerlendirmesinde bulundu.