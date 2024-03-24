Adalet Bakanı Tunç, Amasra'da esnaf ziyaretinde bulundu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın’ın Amasra ilçesinde esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla selamlaştı.

İlçe merkezinde kafe, restoran, bakkal, market gibi iş yerlerine giren Tunç, esnafla sohbet etti, işlerinde kolaylık diledi.

Kum Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, Kaleiçi ve Çekiciler Çarşısı’ndaki esnafı da ziyaret eden Tunç, vatandaşlarla selamlaştı, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Daha sonra partisinin Amasra Seçim İrtibat Bürosu’na geçen Tunç, aynı bölgede bulunan CHP Seçim İrtibat Bürosu’ndaki vatandaşlarla da sohbet etti.