Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri

        Adalet Bakanı Tunç, Amasra'da esnaf ziyaretinde bulundu

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'ın Amasra ilçesinde esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla selamlaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 18:09 Güncelleme: 24.03.2024 - 18:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adalet Bakanı Tunç, Amasra'da esnaf ziyaretinde bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın’ın Amasra ilçesinde esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla selamlaştı.

        İlçe merkezinde kafe, restoran, bakkal, market gibi iş yerlerine giren Tunç, esnafla sohbet etti, işlerinde kolaylık diledi.

        Kum Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, Kaleiçi ve Çekiciler Çarşısı’ndaki esnafı da ziyaret eden Tunç, vatandaşlarla selamlaştı, hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Daha sonra partisinin Amasra Seçim İrtibat Bürosu’na geçen Tunç, aynı bölgede bulunan CHP Seçim İrtibat Bürosu’ndaki vatandaşlarla da sohbet etti.

        AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan ile AK Parti Amasra Belediye Başkan adayı Ahmet Reis’in eşlik ettiği Tunç, Küçük Liman ve Büyük Liman’da da tatilcilerle bir araya geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Büyük İstanbul Mitingi'nde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Büyük İstanbul Mitingi'nde konuştu
        Murat Kurum'dan 'Büyük İstanbul Mitingi'nde açıklamalar
        Murat Kurum'dan 'Büyük İstanbul Mitingi'nde açıklamalar
        Avrupa'nın zirvesinde!
        Avrupa'nın zirvesinde!
        Göbek yağını azaltmaya yardımcı 6 gıda!
        Göbek yağını azaltmaya yardımcı 6 gıda!
        YSK’nın yerel seçim takvimi işliyor
        YSK’nın yerel seçim takvimi işliyor
        Rusya: Belki Kennedy'i de DEAŞ öldürmüştür
        Rusya: Belki Kennedy'i de DEAŞ öldürmüştür
        Köy muhtarını Almanya’daki seçmenler belirleyecek
        Köy muhtarını Almanya’daki seçmenler belirleyecek
        Hastaneye kaldırıldı
        Hastaneye kaldırıldı
        Kakao fiyatlarının yükselişi durdurulamıyor
        Kakao fiyatlarının yükselişi durdurulamıyor
        Ölümlü 'seçim broşürü' kavgasının yaşandığı iş yerine pompalı tüfekle saldırı
        Ölümlü 'seçim broşürü' kavgasının yaşandığı iş yerine pompalı tüfekle saldırı
        Rusya'da milli yas ilan edildi
        Rusya'da milli yas ilan edildi
        Çöpe atan pişman olur! İşe yaramadığı yer yok!
        Çöpe atan pişman olur! İşe yaramadığı yer yok!
        Sezon sonu geliyorlar!
        Sezon sonu geliyorlar!
        Yağmur suyu içerek büyüdü: Çayı güzel, kahvesi köpüklü
        Yağmur suyu içerek büyüdü: Çayı güzel, kahvesi köpüklü
        CİMER'e şikayeti sayesinde dünyaevine girdi
        CİMER'e şikayeti sayesinde dünyaevine girdi
        Kendinizi iyi hissettirecek 20 film
        Kendinizi iyi hissettirecek 20 film
        TFF başkanlığına aday mı oluyor?
        TFF başkanlığına aday mı oluyor?
        Su çiçeği kimler için tehlikeli?
        Su çiçeği kimler için tehlikeli?
        Evini otele çevirdi
        Evini otele çevirdi
        Prensesler diyarına bir bakış
        Prensesler diyarına bir bakış

        Benzer Haberler

        Bakan Tunç: Oyları bölmeyelim, AK Parti'nin ampulünün altında birleşelim (3...
        Bakan Tunç: Oyları bölmeyelim, AK Parti'nin ampulünün altında birleşelim (3...
        Adalet Bakanı Tunç, Bartın'da iftar programında konuştu:
        Adalet Bakanı Tunç, Bartın'da iftar programında konuştu:
        Adalet Bakanı Tunç, Bartın'da iftar programında konuştu:
        Adalet Bakanı Tunç, Bartın'da iftar programında konuştu:
        Bakan Tunç: Bunlar Yassıada zihniyetidir (2)
        Bakan Tunç: Bunlar Yassıada zihniyetidir (2)
        Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Bartın'da ziyaretlerde bulundu
        Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Bartın'da ziyaretlerde bulundu
        Adalet Bakanı Tunç, Bartın'da konuştu:
        Adalet Bakanı Tunç, Bartın'da konuştu: