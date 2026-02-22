Kamu binaları yükümlülerin eliyle yeni görünüme kavuşuyor

SELİM BOSTANCI - Bartın'da boyacılık eğitimi alan denetimli serbestlik yükümlüleri, kamu binalarını boyayarak yeni görünüme kavuşturuyor.



Bartın Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce tedbir türüne göre yükümlülere yönelik infaz ve iyileştirme çalışmaları yürütülüyor. Bu kapsamda geçen yıl düzenlenen kursa katılan 50 yükümlü, haftanın belirli günlerinde 2 ay boyacılık eğitimi aldı.



Kentteki kamu binalarının boyanması için yükümlülerden oluşan boya ekibi kuruldu.



İl genelinde geçen yıl üniversite, spor tesisleri, okul gibi kamu kurumu binalarının iç ve dış cephelerinin yükümlülerce ücretsiz boyanmasıyla yaklaşık 3 milyon lira tasarruf edildi.



Çalışmayla yükümlülerin topluma kazandırılmasının yanı sıra ekonomik fayda da elde ediliyor.



- "Yükümlülerimizin yaptığı bu faaliyetler son derece verimli oluyor"



Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Rüfai Şahin, AA muhabirine, kurumlarında tedbir türüne göre yükümlülerle ilgili infaz ve iyileştirme çalışmaları yürütüldüğünü söyledi.



Şahin, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun kapsamında yükümlülerin kamuya yararlı işlerde çalıştırılması konusunda Valilik, İl Özel İdare, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bartın Üniversitesiyle yürütülen protokolle ilgili kurumlarda boya çalışması yapıldığını anlattı.



Ara tatillerde ve yazın okullarda boya işleminin yanı sıra temizlik, tadilat ve peyzaj çalışmalarının yapıldığını dile getiren Şahin, "Yükümlülerimizin yaptığı bu faaliyetler son derece verimli oluyor. Kamu yararı son derece yüksek olan çalışmalarla yükümlülerimizin topluma yeniden kazandırılmasının yanında kurumlarımız da maksimum fayda elde ediyor." dedi.



Şahin, kamu kurumlarının bu çalışmaları ya hizmet alımı ya da personel istihdamıyla yapacaklarını belirterek, "Bunu kurumlarımıza protokol kapsamında ücretsiz sunmuş oluyoruz. Geçen yıl 13 bin 690 metrekare alan yükümlüler tarafından boyanarak ülke ekonomisine yaklaşık 3 milyon lira katkı sağlanmıştır. Her çalışma, kamuya somut fayda sağlarken yükümlülerin de sorumluluk bilinci kazanmasını ve topluma uyum sürecini güçlendirmektedir." ifadelerini kullandı.



- "Yükümlülerin girmediği fakülte kalmadı desek yeridir"



Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya da geçen yıl ocak ayında Cumhuriyet Başsavcılığı ile yaptıkları protokol kapsamında yükümlüler tarafından üniversitede boya ve peyzaj çalışmalarına katkı sunulduğunu söyledi.



Üniversitede 4 bin metrekare kapalı alanın boyandığını, 20 bin metrekare alanda da peyzaj çalışması yapıldığını dile getiren Akkaya, "Özellikle yükümlülerin girmediği fakülte kalmadı desek yeridir. Yükümlülerce yürütülen bu çalışmalarla işler daha hızlı yürütülürken ciddi kamu tasarruf tedbiri de ortaya çıkmış oluyor." diye konuştu.

