        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri Haberleri

        Bartın'da amatör ligde oynanan futbol maçında kavga çıktı

        Bartın'da amatör ligde oynanan maçta futbolcular arasında çıkan kavgaya polis ekipleri müdahale ederken, yaralanan bir futbolcu hastaneye kaldırıldı.

        Giriş: 21.02.2026 - 20:43 Güncelleme: 21.02.2026 - 20:43
        Bartın'da amatör ligde oynayan futbol maçında kavga çıktı
        Bartın'da amatör ligde oynanan maçta futbolcular arasında çıkan kavgaya polis ekipleri müdahale ederken, yaralanan bir futbolcu hastaneye kaldırıldı.

        Bartın 1. Amatör Lig'de şampiyonluk yarışı veren Arıt Kayadibispor ile Ulus Çınarspor Ömertepesi Futbol Sahası'nda karşı karşıya geldi.

        Arıt Kayadibispor'un 2-1'lik üstünlüğü ile süren maçın uzatma dakikalarında futbolcular arasında kavga çıktı.

        Tekme ve yumruklarla birbirine saldıran futbolcuların kavgasına teknik heyet ve saha kenarındaki oyuncular da dahil oldu.

        Polis ekiplerinin müdahale ettiği kavgada Arıt Kayadibispor forması giyen ve gözünden yaralanan bir futbolcu, sağlık ekiplerince sahadaki ilk müdahalenin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Çok sayıda oyuncunun kırmızı kart gördüğü olaylar nedeniyle maç tatil edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

