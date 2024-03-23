Bakan Tunç: Oyları bölmeyelim, AK Parti'nin ampulünün altında birleşelim (3)

İFTARAKATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, seçim çalışmaları için geldiği Karabük’ün Yenice ilçesindeki miting sonrası Bartın’ın Kozcağız beldesine geçti. Tunç, burada belediye kapalı otoparkında düzenlenen iftar programına katıldı. Bakan Tunç, iftar sonrasında yaptığı konuşmada, 22 yıldan bu yana ülkenin fiziki olarak kalkınmasına sağladıklarını söyleyerek, "Ülkemizin altyapı problemlerini giderirken, 22 yıldan bu yana eser ve siyasetiyle 81 vilayetimizi yatırımlarla donatırken diğer yandan da ülkemizin yüksek standartlı bir demokrasiye kavuşması için sessiz devrim sayılabilecek reformları hayata geçirdik. Bundan sonra bu ülkede vesayetçi anlayış hortlamasın, bir daha darbeci anlayış gün yüzüne çıkmasın diye sayısız reform yaptık.