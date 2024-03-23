Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye'nin en büyük kapasitesi olan şehir hastanesi şu an bulunduğumuz yerde Sancaktepe'de inşaatı devam ediyor. Muğla, Malatya ve Van'da da benzer şekilde şehir hastanesi yapılarak bütün büyük şehirlerimizde şehir hastanesi olmuş olacak" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’daki ziyaretleri kapsamında Sancaktepe'de yapımı devam eden Sancaktepe Şehir Hastanesi'nin inşaatında ı incelemelerde bulundu, hastanenin yeni yapılacak bölümleriyle ilgili bilgi verdi. Yeni şehir hastanesini inceleyen Bakan Koca'ya Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ve AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem de eşlik etti.