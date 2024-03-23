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        Haberler Sağlık Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bütün büyük şehirlerimizde şehir hastanesi olacak

        Bakan Koca: Bütün büyük şehirlerimizde şehir hastanesi olacak

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki ziyaretleri kapsamında Sancaktepe'de yapımı devam eden Sancaktepe Şehir Hastanesi'nin inşaatında ı incelemelerde bulundu. Bakan Koca burada yaptığı konuşmada, "Muğla, Malatya ve Van'da da benzer şekilde şehir hastanesi yapılarak bütün büyük şehirlerimizde şehir hastanesi olmuş olacak" diye konuştu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 18:57 Güncelleme: 23.03.2024 - 19:05
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        Bakan Koca'dan şehir hastaneleri açıklaması
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        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye'nin en büyük kapasitesi olan şehir hastanesi şu an bulunduğumuz yerde Sancaktepe'de inşaatı devam ediyor. Muğla, Malatya ve Van'da da benzer şekilde şehir hastanesi yapılarak bütün büyük şehirlerimizde şehir hastanesi olmuş olacak" dedi.

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’daki ziyaretleri kapsamında Sancaktepe'de yapımı devam eden Sancaktepe Şehir Hastanesi'nin inşaatında ı incelemelerde bulundu, hastanenin yeni yapılacak bölümleriyle ilgili bilgi verdi. Yeni şehir hastanesini inceleyen Bakan Koca'ya Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ve AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem de eşlik etti.

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        TÜRKİYE YAPILAN EN BÜYÜK ŞEHİR HASTANESİ KAPASİTESİ

        Yapımı devam eden Sancaktepe Şehir Hastanesi'ni inceleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bütün büyük şehirlerimizde yani 33 büyük şehirlerimizde şehir hastanesi olması şeklinde bir plan yapıldı. Muğla, Malatya ve Van'da da benzer şekilde şehir hastanesi yapılarak bütün büyük şehirlerimizde şehir hastanesi olmuş olacak. Ayrıca şu an İstanbul için düşündüğümüz ilave üç şehir hastanesi var. Türkiye'nin en büyük kapasitesi olan şehir hastanesi şu an bulunduğumuz yerde Sancaktepe'de inşaatı devam ediyor. Bu hastanenin toplam yatak kapasitesi 4 bin 100 olacak. Bildiğiniz gibi Feriha Öz Acil Durum Hastanesi de burayla entegre kılınıyor. Ve Feriha Öz Acil Durum Hastanesi bin 8 yataklıydı. Toplam 5 bin 108 yataklı sağlık kampüsüne kavuşmuş olacağız. Bu kapasite Türkiye'de yapılan en büyük şehir hastanesi kapasitesi.

        Bahar projesi ise bağımlı hastalar için rehabilitasyon dediğimiz bir merkez. Burada Amatem, Çematem, lojmanlarıyla birlikte bir bahar merkezi olacak. Bunun da ihalesi yapıldı. Şu an arkamda gördüğünüz inşaatı devam eden bölüm ise bahar merkezinin olduğu alan. Çok katlı olmayan villaların hızla yapımı da devam ediyor. Önümüzdeki 6 ay içerisinde bahar projesini hızla faaliyete geçirmek istiyoruz. Bu kapasitesiyle Amatem, Çamatem ve bağımlı hastalar için rehabilitasyon merkezinin bir arada olduğu yapı ise yeni nesil bir bahar projesi, bu anlamda da dünyada ilk olan bir merkez olacak" diye konuştu.

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        #Fahrettin Koca
        #büyükşehirler
        #Şehir hastaneleri
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