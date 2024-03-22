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        Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Bartın'da ziyaretlerde bulundu

        Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Bartın'da ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 18:32 Güncelleme: 22.03.2024 - 18:32
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        Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Bartın'da ziyaretlerde bulundu
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        Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Bartın'da ziyaretler gerçekleştirdi.

        Temasları kapsamında kente gelen Davutoğlu, ilk olarak partisinin seçim bürosunun açılışını yaptı.

        Davutoğlu, yaptığı açıklamada, Bartın'a geldikleri andan itibaren muhabbet ve sevgiyle karşılandıklarını belirtti.

        Yerel seçimlerin ardından Bartın'a kadın eli değeceğini söyleyen Davutoğlu, "Size siyasi hayatım boyunca tanıdığım en cesur kadını, Bartın'a aday olarak getirdik. Bartın'ın en yiğit kadını hizmet için yollara düştü. Allah 31 Mart akşamı yolumuzu açık eylesin, Bartın'a bir kadın eli değdirsin inşallah." ifadelerini kullandı.

        Davutoğlu, daha sonra esnafı ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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