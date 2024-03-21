Bakan Tunç: Çil yavrusu gibi dağıldılar (2)

AKPARTİ'Lİ ADAYI ZİYARET EDİP, İFTAR PROGRAMINA KATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'daki programı kapsamında Abdipaşa beldesine geçerek Abdipaşa Belediye Başkanı ve AK Parti Abdipaşa Belediye başkan adayı Yaşar Dönmez’i ziyaret etti. Bakan Tunç, daha sonra Abdipaşa Belediyesine ait halı sahada düzenlenen iftar programına katıldı. Burada konuşan Tunç, "Temel hak ve özgürlüklerin alanını alabildiğine genişlettik. Ülkemizde demokrasinin standartlarını yükselttik, reformlar yaptık. Türkiye'yi geçmişte darbecilere, vesayetçilere karşı maalesef kurumlarımız yapısal reformlar gerçekleştirilemediği için dayanıklı değildi. Ama artık bundan sonra bu ülkede vesayetçi anlayış bir daha hortlamasın, daha darbeler gerçekleşmesin diye çok sayıda reform yaptık. Yapısal dönüşümler gerçekleştirdik. Anayasamızda gerçekleştirdiğimiz o vesayetçi ve darbeci ruhu azaltan ortadan kaldırmaya yönelik o düzenlemeler sayesinde bu ülkede artık darbeciler de vesayetçiler de tarih sahnesinde yerini almıştır. Tarihin karanlık tablosunda yerini almıştır. Bundan sonra bu yüksek standartlı demokrasiyle yeni anayasayı da yaparak Türkiye Yüzyılını hep beraber inşa edeceğiz" diye konuştu.