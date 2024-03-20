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        Bartın Belediye Başkanı Fırıncıoğlu, esnafı ziyaret etti

        Bartın Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın MHP'den Belediye Başkan adayı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 15:28 Güncelleme: 20.03.2024 - 15:28
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        Bartın Belediye Başkanı Fırıncıoğlu, esnafı ziyaret etti
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        Bartın Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın MHP'den Belediye Başkan adayı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

        Seçim çalışmalarını sürdüren Fırıncıoğlu, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek, talep ve önerilerini dinledi.

        Ziyaretlerde belediyenin çalışmalarını anlatan Fırıncıoğlu, gazetecilere, kentin gelişmesinde önemli rol oynayan esnafın her zaman yanında olduklarını söyledi.

        Fırıncıoğlu, gece gündüz sahada vatandaşlarla esnafla buluştuklarını belirterek, "Yaptığımız ve yapacağımız hizmetleri anlatıyoruz. Vatandaşlarımızın teveccüh göstermesi halinde birlikte hizmet ve eser üretmeye devam edeceğiz. Hizmetlerimizi gerçekleştirirken vatandaşlarımızla istişare içerisinde olacağız. Hep birlikte Bartın'ı daha güzel yerlere taşıyacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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