Antalya'da seçim broşürü kavgası can aldı

Sokaktan geçerken tartışmayı gören Ahmet B.'nin yeğenleri Haktan Faik Çoban (21) ile ağabeyi Burak Devran Çoban'ın (27) da dahil olduğu tartışma, kavgaya dönüştü. Dükkan sahibi Sinan E., çekmecedeki tabancasını çıkarıp tek el ateş etti. Haktan Faik Çoban’ın karnından girip çıkan mermi, Burak Devran Çoban'ın da karnına isabet etti.