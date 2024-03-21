Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'da konuştu:

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Türkiye'nin, enerjide ve savunma sanayiinde bağımsız, güçlü bir ülke olarak yoluna devam etmesinin çalışmalarını sürdürüyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 16:43 Güncelleme: 21.03.2024 - 16:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'da konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Türkiye'nin, enerjide ve savunma sanayiinde bağımsız, güçlü bir ülke olarak yoluna devam etmesinin çalışmalarını sürdürüyoruz." dedi.

        Bartın'ın Kozcağız beldesinde seçim irtibat ofisini ziyaret eden Tunç, vatandaşların ramazan ayını tebrik etti.

        Tunç, Kozcağız için çalışmaya devam edeceklerini dile getirerek, beldeye AK Parti iktidarlarında çok güzel hizmetler yaptıklarını söyledi.

        İki baraj ve okullar yaptıklarını, meslek lisesi sözünü gerçekleştireceklerini belirten Tunç, "Doğal gaz getireceğiz dedik, değil mi? Getirdik mi? Şimdi mahallelere süratli bir şekilde kim tamamlayabilir? Mustafa Karaman tamamlayabilir, belediyecilikte duayendir kendisi. Öyle değil mi? Böyle bir tecrübe var. Mustafa Karaman'la inşallah durmak yok yola devam diyor muyuz? Evet, Kozcağız kararını verdi." diye konuştu.

        Tunç, ırmak ıslah çalışmalarını tamamlayacaklarını, Kozcağız-Bartın duble yolunun hızlandırılacağını, bunun talimatını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiğini anlatarak, yarım kalan projelerin hızlı bir şekilde tamamlanmasını sağlayacaklarını, Kozcağız için ne gerekiyorsa yapacaklarını vurguladı.

        Muhalefeti eleştiren Tunç, şöyle konuştu:

        "10 ay önce bir ittifakları vardı. Şimdi dağıldılar gittiler. Cumhurbaşkanı adayları vardı, partilerinin başına bile layık görmediler. Her partinin başkanı, cumhurbaşkanı yardımcısı olacaktı. Neredeler şimdi? Ortada yoklar, çil yavrusu gibi dağıldılar. Şimdi birbirlerinin aleyhinde konuşmaya devam ediyorlar. İşte muhalefetin içerisinde bulunduğu durum bu. Yerlerde sürünüyor maalesef. Ama bizler 22 yıldan bu yana hep 'Önce insan.' dedik, yine 'Önce insan.' demeye devam edeceğiz. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' diyoruz. Eğitimden sağlığa, kültürden sosyal politikalara her alanda insanımızı güçlendirmek için çalışıyoruz. İnsan güçlü olacak ki aile güçlü olsun. Aile güçlü olacak ki toplum, millet olarak güçlü olalım."

        - "400 yataklı hastanemiz bitti"

        İstikrarlı kalkınma hamleleriyle 81 vilayeti yatırımlarla donattıklarını vurgulayan Tunç, iki büyük barajla Bartın ve Kozcağız'ı sel ve taşkınlardan kurtardıklarını, baraj bölgesinde kalan köy için TOKİ konutları yaptıklarını anlattı.

        Bakan Tunç, Kozcağız'a önem vermeye devam edeceklerini belirterek, "Kozcağız her zaman AK Parti'ye destek oldu. Sizlere müteşekkiriz. İstikrarlı kalkınma hamlelerinden Bartın nasibini almaya devam edecek. 400 yataklı hastanemiz bitti. İçindeki cihazlarını yerleştiriyoruz. Her türlü sağlık imkanını ilimizde karşılamaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

        Türkiye'nin, enerjide ve savunma sanayiinde bağımsız, güçlü bir ülke olarak yoluna devam etmesinin çalışmalarını sürdürdüklerinin altını çizen Tunç, şöyle devam etti:

        "Dünyada adaleti, hakkaniyeti, mazlumun hakkını savunan, Filistinli mazlumu savunan, dünyanın neresinde zor durumda kalan varsa onun imdadına koşan güçlü bir Türkiye'yi inşa etmeye devam ediyoruz. Bunu sizlerin desteğiyle yapıyoruz. Sizler olmasanız, sizler destek vermeseniz, 22 yıldan bu yana 17 seçimde sizler, 'AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan.' demeseniz bugün biz burada konuşabilir miydik?"

        Bakan Tunç, hep darbelerle karşı karşıya kaldıklarına işaret ederek, "O darbelerde, muhtıralarda hep sizler bize destek oldunuz. Sizler meydanlara indiniz. 'Bayrağımızı, bağımsızlığımızı vermeyiz'. dediniz, milli iradeye sahip çıktınız. Biz de o milli irade bayrağını yere düşürmemek için canla başla gece gündüz çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

        AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan ile Kozcağız Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan adayı Mustafa Karaman'ın da konuşma yaptığı programın ardından Tunç, seçim irtibat bürosunu gezdi.

        Bakan Tunç, daha sonra esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla selamlaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Terör örgütüne üçlü kıskaç! Bahar temizliği nisan sonu başlıyor
        Terör örgütüne üçlü kıskaç! Bahar temizliği nisan sonu başlıyor
        Şahin değil 'kartal'
        Şahin değil 'kartal'
        Büyükekşi'den Süper Kupa açıklaması!
        Büyükekşi'den Süper Kupa açıklaması!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekliler için banka promosyonu açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekliler için banka promosyonu açıklaması
        İstanbul'da tacizden kurtaran köpeğe kurşun tartışması
        İstanbul'da tacizden kurtaran köpeğe kurşun tartışması
        İşte Süper Lig'in değerli futbolcusu!
        İşte Süper Lig'in değerli futbolcusu!
        Sucu dükkanında özel odalı istismar dehşeti! Bakanlıktan açıklama!
        Sucu dükkanında özel odalı istismar dehşeti! Bakanlıktan açıklama!
        "Burası benim mezarım" demişti... Hayatını kaybetti
        "Burası benim mezarım" demişti... Hayatını kaybetti
        Sevgilisine memleketini gezdirdi
        Sevgilisine memleketini gezdirdi
        Arda Güler ve Kenan Yıldız o listede!
        Arda Güler ve Kenan Yıldız o listede!
        IBAN ile ödeme yapmak riskli mi?
        IBAN ile ödeme yapmak riskli mi?
        Bu 10 alışkanlık beyne zarar veriyor!
        Bu 10 alışkanlık beyne zarar veriyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Yeni meydan muharebesi yaşanabilir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Yeni meydan muharebesi yaşanabilir
        Araban sarımsağına AB'den coğrafi işaret
        Araban sarımsağına AB'den coğrafi işaret
        Banksy evinin duvarına resim yapınca meşhur oldu
        Banksy evinin duvarına resim yapınca meşhur oldu
        Başbakanın "sürpriz istifası" merak konusu oldu
        Başbakanın "sürpriz istifası" merak konusu oldu
        "Hayatımda hiçbir kadın olmayacak"
        "Hayatımda hiçbir kadın olmayacak"
        TIR ile minibüs çarpıştı! İlk belirlemeye göre 5 ölü!
        TIR ile minibüs çarpıştı! İlk belirlemeye göre 5 ölü!
        En riskli sürücüler boşanmış olanlar
        En riskli sürücüler boşanmış olanlar

        Benzer Haberler

        Bakan Tunç: Çil yavrusu gibi dağıldılar
        Bakan Tunç: Çil yavrusu gibi dağıldılar
        Bartın Belediye Başkanı Fırıncıoğlu, esnafı ziyaret etti
        Bartın Belediye Başkanı Fırıncıoğlu, esnafı ziyaret etti
        Bakan Tunç: Dünyada mazlumun yanında olmaya devam edeceğiz
        Bakan Tunç: Dünyada mazlumun yanında olmaya devam edeceğiz
        Adalet Bakanı Tunç, Bartın'da iftar programında konuştu:
        Adalet Bakanı Tunç, Bartın'da iftar programında konuştu:
        Bartın Çayı Havzası'na erken uyarı sistemi kapsamında istasyon ağı kurulaca...
        Bartın Çayı Havzası'na erken uyarı sistemi kapsamında istasyon ağı kurulaca...
        Bartın Valisi Arslan, okul ziyaretlerinde bulundu
        Bartın Valisi Arslan, okul ziyaretlerinde bulundu