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        Balkonu çöken bina tahliye edilecek

        İstanbul Güngören'de 6 katlı apartmanın balkonu çöktü, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 20:11 Güncelleme: 23.03.2024 - 20:11
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        Balkonu çöken bina tahliye edilecek
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        Güngören'de balkonu çöken 6 katlı apartmanın tahliye edilmesine karar verildi.

        Merkez Mahallesi Refah Sokak'taki 6 katlı binanın 5'inci katındaki balkonda henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Fotoğraf: AA

        PARK HALİNDEKİ ARAÇLARDA HASAR OLUŞTU

        Olayda can kaybı ve yaralanma olmadı, binadan düşen molozlar nedeniyle sokakta park halindeki bazı araçlarda hasar oluştu.

        Fotoğraf: AA

        Binanın bulunduğu sokak güvenlik şeridi çekilerek trafiğe kapatıldı.

        Fotoğraf: AA

        Belediye ekiplerinin incelemesinin ardından binanın tahliye edilmesine karar verildi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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