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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan "Türkiye ve birkaç ülke dışında İsrail'e ve Batılı destekçilerine karşı sesini yükselten aktör neredeyse yok." dedi ve ekledi "Seçim ekonomisi uygulamadık, popülizme asla tevessül etmedik, Türkiye ekonomisi için en hayırlısı yapmanın çabasındayız."

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.03.2024 - 20:32 Güncelleme: 23.03.2024 - 21:16
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbulda Haliç Kongre Merkezindeki "Her Anında Hep Yanında İstanbul İftar Buluşması"nda konuştu. Erdoğan "İstanbul şu anda hizmete aç. Bunu yakalamak için 5 yılı kaybettik ama biz bir 5 yıl daha bekleyemeyiz." dedi.

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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

        "Türkiye olarak bölgemizdeki dostlarımızla iş birliği içinde acılarını azaltmaya çalışıyoruz. Gazzeli kardeşlerimizi destekliyoruz. Ülkemiz bu vicdanlı duruşunun bedelini ödemiş ve ödemektedir. Henüz başbakan olmamıştım Amerika seyahatindeydim. Amerikanın belli tipleri bana siz Filistinlilere nasıl bakıyorsunuz diye sordular. Sizin baktığınızın tam aksi ile bakıyorum. Ben Müslümanım onlar da Müslüman elimizden gelen desteği vermeye hazırız demiştim. "

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        "Yakın tarihimizde yaşanan krizleri çok iyi hatırlıyorsunuz. Başımıza gelen ağır hadiselerin hepimize ağır bedelleri oldu. Vakit ve enerji kaybı yaşadık. Sadece deprem sebebiyle 104 milyar dolarlık ilave yükle karşılaşmış olsak da yüzde 4,5 gibi çok iyi bir oranla ekonomimiz büyümeye devam etti."

        "Geçen sene hastanelerimize 1,2 milyon başvuru yapıldı bunları niye konuşmuyoruz. Bu sene mal ve hizmet ihracatında hedefimiz 375 milyar dolar. İş dünyamızın çabalarıyla bu hedefimize ulaşacağımıza inanıyoruz. Enflasyona ilave olarak tamahkarlıkla mücadele ediyoruz. Milletimizin ekmeğine kan doğrayanlara göz açtırmayacağız. "

        "Sağlık çalışanlarımızdan emeklimize çiftçimize kadar refahı artıracağız. Hatırlarsanız 14-28 Mayıs seçimleri öncesinde de milleti panikletmek için her yolu denediler. Biz ekonomi programımıza güveniyoruz. Afaki vaatlerin havada uçuştuğu dönemde popülizme tevessül etmedik. Şunu çok iyi bilmenizi isterim. Biz sadece günü kurtarmanın peşinde değiliz. Buraya Ankara'dan geldik Ankara'da hamd olsun Murat kardeşimizin görevi sırasında yaptığı millet bahçesinde miting yaptık. Yarın da bir buçuk milyonu yakalayacak mitingi İstanbul'da yapacağız. İstanbul şuan hizmete aç. Bunu yakalamak için 5 yılı kaybettik. Bir 5 yıl daha bekleyemeyiz."

        "İstanbul'u muradına kavuşturarak Türk ekonomisinin lokomotifi olan bu şehri belediyecilik hizmetlerini tekrar zirveye taşıyacağız. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken bir kez daha soframızı için hepinize saygı ve saygılarımı sunuyorum."

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        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
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