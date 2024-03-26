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        Zonguldak'ta maden ocağındaki kazada ölen işçi, Bartın'da defnedildi

        Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen maden ocağındaki kazada vagon ile vinç arasına sıkışarak hayatını kaybeden işçi, Bartın'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 01:45 Güncelleme: 26.03.2024 - 01:45
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        Zonguldak'ta maden ocağındaki kazada ölen işçi, Bartın'da defnedildi
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        Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen maden ocağındaki kazada vagon ile vinç arasına sıkışarak hayatını kaybeden işçi, Bartın'da toprağa verildi.

        Gelik beldesinde dün akşam meydana gelen kazada ölen 49 yaşındaki Muhammed Korkut'un cenazesi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morgundan alınarak Bartın'ın Ulus ilçesi Kumluca beldesine bağlı Hisar köyündeki babaevine getirildi.

        Korkut için burada Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi ve helallik alındı.

        2 yıl önce özel bir maden ocağından emekli olduğu öğrenilen Korkut'un cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından aynı köydeki aile mezarlığına defnedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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