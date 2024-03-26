Zonguldak'ta maden ocağındaki kazada ölen işçi, Bartın'da defnedildi

2 yıl önce özel bir maden ocağından emekli olduğu öğrenilen Korkut'un cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından aynı köydeki aile mezarlığına defnedildi.

Korkut için burada Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi ve helallik alındı.

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