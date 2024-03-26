İşçinin öldüğü kaçak ocağın sahibi ile ustabaşı adliyede (2)

TOPRAĞAVERİLDİ

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde, dün kaçak kömür ocağında vagon ile vinç arasında sıkışarak hayatını kaybeden maden işçisi Muhammet Korkut'un (49) cenazesi, otopsi işlemleri sonrası Bartın’ın Ulus ilçesine getirildi. Korkut, Kumluca beldesi Konuklu köyündeki baba evinin önünde okunan Kur’an-ı Kerim'in ardından köy camisinde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

‘2 YIL ÖNCE EMEKLİ OLDU, BORÇLARINI ÖDEMEK İÇİN KAÇAK OCAKTA ÇALIŞMAYA BAŞLADI’

Cenaze namazına katılan Muhammet Korkut’un kayınpederi Yaşar Güner (60), “Damadım 2 yıl önce Zonguldak’ta başka bir özel ocaktan emekli olmuştu. Sonrasında araba aldı. Kredi çekti, borçlarını ödemek için yeniden özel ocağa girdi, başımıza bu geldi” diye konuştu.

BABASI MADEN KAZASINDA ÖLMÜŞ, AĞABEYİ DE KAZA GEÇİRMİŞ Muhammet Korkut’un babası Halis Korkut’un 1978 yılına Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü'nde geçirdiği iş kazası sonucu hayatını kaybettiği, ağabeyi Ahmet Korkut'un (54) ise 5 yıl önce Zonguldak’taki özel maden ocağında geçirdiği iş kazası sonucu malulen emekli olduğu öğrenildi. TUTUKLANDI Bu arada, olay sonrası gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen kaçak maden ocağının sahibi Tolga Maden (35) tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay sırasında Korkut ile birlikte çalışan ustabaşı K.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.