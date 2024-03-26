Bakan Tunç: 'Filyos'ta doğal gaz yok, tüpü bağlamış' gibi komik komik laflar etmediler mi?

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, "Berat Albayrak enerji bakanıyken 4 yerli sismik araştırma gemileri Karadeniz'e çıktı, işte o zaman aradılar, buldular ve 3 bin metre derinlikte doğal gazı çıkardılar. 180 kilometre denizin dibinden karaya boru döşendi. Ama Cumhuriyet Halk Partililer ne dedi; 'Filyos'ta doğal gaz yok, tüpü bağlamış' gibi komik komik laflar etmediler mi?" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde seçim bürosu önünde AK Partililere seslendi. AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan ve AK Parti Kurucaşile Belediye başkan adayı Hulusi Sayın’ın da bulunduğu seçim çalışmasında Bakan Tunç, yaptığı konuşmada Filyos’taki doğal gaz konusuna değindi.

'DOĞAL GAZ YOK, TÜPÜ BAĞLAMIŞ' GİBİ LAFLAR ETTİLER' Filyos Endüstri Bölgesi'nde önceki yıllarda bölgedeki doğal gaz arama çalışmalarının yabancı şirketler tarafından yapıldığını söyleyen Bakan Tunç, "Berat Albayrak, enerji bakanı iken 4 yerli sismik araştırma gemisi Karadeniz'e çıktı. İşte o zaman aradılar, buldular ve 3 bin metre derinlikte doğal gazı çıkardılar. 180 kilometre denizin dibinden karaya boru döşendi. Ama Cumhuriyet Halk Partililer ne dedi; 'Filyos'ta doğalgaz yok, tüpü bağlamış' gibi komik komik laflar etmediler mi? O günkü genel başkanı. Şimdiki de zaten ne dediğini bilmiyor, her gün pot kırmaya devam ediyor. Muhalefetin durumu bu değerli hemşehrilerim. 'Hayır' diyen, 'yok' diyen, böyle her şeyi paralayana mı? İş yapan, icraat yapan, milletine hizmet edene mi? Hizmet edene tabii ki" diye konuştu.