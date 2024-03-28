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        Haberler Gündem 3. Sayfa Müzikhole kurşun yağmuru! 1 kişi ölmüştü! Flaş gelişme!

        Müzikhole kurşun yağmuru! 1 kişi ölmüştü! Flaş gelişme!

        İstanbul Avcılar'daki bir müzikhole yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 25 yaşındaki Muhammed Subaşı cinayetiyle ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Saldırıyla ilgili 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Giriş: 28.03.2024 - 13:29 Güncelleme: 28.03.2024 - 13:29
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        Müzikhole kurşun yağmuru! 1 kişi ölmüştü! Flaş gelişme!
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        İstanbul'da olay, pazar günü saat 05.50’de sıralarında, Avcılar'daki Denizköşkler Mahallesi Ahmet Kaya Caddesi’ndeki restoranın önünde meydana geldi.

        RESTORANA ATEŞ AÇTILAR

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre kırmızı renkli bir otomobille tezgah kuran pazarcıların yanına gelerek "Buralarda içkili bir restoran varmış, nerede?" diye soran 2 kişi restoran önünde ateş açtı.

        6 BOŞ KOVAN BULUNDU

        Saldırganlar geldikleri otomobille olay yerinden hızla uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde 6 boş kovan bulundu.

        "OTOMOBİLDE 2 KİŞİYDİLER"

        Görgü tanığı bir pazarcı, "Kırmızı bir otomobil geldi. Bana 'Burada müzikhol varmış' diye sordu. 'Şurası' dedim. Sonra gitti durdu, döndü, bir baktım peş peşe ateş edip kaçtılar. 2 kişiydiler' dedi.

        KURŞUN YÜZÜNE İSABET ETTİ

        Açılan ateş sırasında kapıda duran Muhammed Subaşı (25) yüzüne isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Avcılar'daki özel bir hastaneye kaldırılan Subaşı kurtarılamadı. Subaşı'nın cenazesi Muş'ta toprağa verildi.

        5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Muhammed Subaşı’na ateş ederek kaçan şüphelilere yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş kapsamlı soruşturma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonrasında 5 şüpheli gözaltına alındı.

        4 KİŞİ TUTUKLANDI

        Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin kullandığı aracın sokaktan geçtiği ana dair güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. O görüntüler de dosyaya koyuldu.

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