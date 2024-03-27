Adalet Bakanı Tunç, Bartın'da iftar programına katıldı:

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 22 yıldan bu yana hep "önce insan" dediklerini belirterek, "'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' dedik. Eğitimden sağlığa, sosyal politikalardan kültüre, adalete, güvenliğe varıncaya kadar her alanda insanımızı güçlendirmek için çalıştık, yine çalışacağız." dedi.

Tunç, Bartın'ın Hasankadı beldesinde AK Parti Belde Başkanlığınca Belediye Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen iftar programına katıldı.

Bakan Tunç, burada yaptığı konuşmada, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde milletin en doğru kararı vereceğini vurgulayarak, ülkede milli irade bayramının kutlanacağını söyledi.

Tunç, gerçek belediyeciliğin şefkatli, adaletli; düşkünü, fakir fukarayı, engelliyi gözeten, onların yardımına koşan, hastaneye gidemeyen hastayı hastaneye götüren, evini temizleyemeyen yaşlının evini temizleyen belediyecilik olduğunu anlatarak, "Belediye Başkan adayımız Süleyman Özgün bunu yapacak. Biz de tüm projelerinin hayata geçmesi için kendisine destek olacağız." diye konuştu.

"Burada AK Parti'nin ışığı yandığında, burayı aydınlattığında gerisi kolay, hiç merak etmeyin. 22 yıldan bu yana hep 'önce insan' dedik. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' dedik. Eğitimden sağlığa, sosyal politikalardan kültüre, adalete, güvenliğe varıncaya kadar her alanda insanımızı güçlendirmek için çalıştık. Yine çalışacağız. İstikrarlı kalkınma hamleleriyle ülkemizin 81 vilayetini yatırımlarla donattık. Hasankadı'mız, bu yatırımların karşılığında yüzde 80 'Recep Tayyip Erdoğan' demiş. Şimdi belediyede de yüzde 90 diyecek ve Hasankadı'nın önü açılmış olacak.

Hasankadı-Kozcağız-Yenice yolunun proje ve etüt çalışmalarının sürdüğünü, yolun yapılması için canla başla çalışacaklarını dile getiren Tunç, şöyle devam etti:

Burada vatandaşlarımızın ihtiyacı olan her şeyi yapmamız lazım. İşte bunlardan biri, en çok hanımefendilerin ihtiyacı olan doğal gazın Hasankadı'ya gelmesi için çalışacağız. Kim getirir doğal gazı? Elbette ki AK Parti getirir. Zaten doğal gazı keşfeden, Karadeniz'in 3 bin metre derinliğinde onu bulan kim? Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti. Dolayısıyla doğal gazı buraya getirecek olan yine AK Parti'dir."

AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan ve Hasankadı Belediye Başkan adayı Süleyman Özgün'ün de konuşma yaptığı programın sonunda Tunç, belediye meclis üyesi adayları ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.