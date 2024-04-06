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        Tatilcilerin gözdesi Amasra'da, bayram tatili rezervasyonları yüzde 90'a ulaştı

        BARTIN'ın 6 bin 600 nüfuslu turistik ilçesi Amasra'da 9 günlük Ramazan Bayramı tatili öncesi tüm konaklama tesislerinde rezervasyonlar yüzde 90'a ulaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 09:58 Güncelleme: 06.04.2024 - 10:00
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        Tatilcilerin gözdesi Amasra'da, bayram tatili rezervasyonları yüzde 90'a ulaştı
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        BARTIN'ın 6 bin 600 nüfuslu turistik ilçesi Amasra'da 9 günlük Ramazan Bayramı tatili öncesi tüm konaklama tesislerinde rezervasyonlar yüzde 90'a ulaştı. Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Boran, "Bayram süresince yaklaşık 500 bin kişinin ziyaret etmesini bekliyoruz. Bu yönde bütün tedbirlerimizi aldık” dedi.

        UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Amasra Kalesi’nin yer aldığı, Batı Karadeniz’deki yaz turizminin önemli bölgesi olan Amasra ilçesinde Ramazan Bayramı tatili öncesi 5 bin yatak kapasiteli otellerde rezervasyonlar yüzde 90’a ulaştı. Bakir koyları, tarihi mekanları, doğayla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra balık ağırlıklı mutfak kültürüyle de tatilcilerin ilgisini çeken 6 bin 600 nüfuslu Amasra’yı günübirlik tatilcilerle birlikte Ramazan Bayramı tatili boyunca 500 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Amasra, geçen yıl 4 günlük Ramazan Bayramı tatilinde 200 bin, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde ise 500 bin tatilciyi ağırlamıştı.

        ‘BAYRAM SÜRESİNCE AMASRA’YI 500 BİN KİŞİNİN ZİYARET ETMESİNİ BEKLİYORUZ’

        Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Boran, "Amasra, 9 günlük bayram tatiline Amasra Kaymakamlığı’nın koordinesinde işletmelerimizle beraber hazırlandı. Otellerimiz ve pansiyonlarımızda yüzde 90 rezervasyon oranımız var. Tarihi ve kültürel mekanlarımız, müzemizle, balığımız ve salatamız ile tüm Amasra’yı sevenleri bekliyoruz. Bayram süresince 500 bin kişinin ziyaret etmesini bekliyoruz. Bu yönde bütün tedbirlerimizi aldık” dedi.

        MAVİ BAYRAKLI İNKUMU'NA GÜNDE 10-20 BİN TATİLCİ BEKLENİYOR

        3 kilometrelik sahil şeridiyle İnkumu tatil beldesinin de bayram tatilinde ilgi görmesi bekleniyor. Bartın Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya, “Özellikle uzun süreli tatil dönemlerinde Amasra ilçemize gelen misafirlerimiz mutlaka İnkumu'na da uğruyor. Şu anda İnkumu'na günlük 10-20 bin kişi bekliyoruz. Belediye olarak mavi bayraklı İnkumu’nda bütün tedbirlerimizi aldık. Gelen misafirlerimizin en iyi şekilde ağırlanması için bütün hazırlıklarımızı yaptık" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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