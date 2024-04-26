Bakan Tunç: Belediye başkanı kaynakları, millet düşmanlarına akıtırsa hukuk devleti devreye girer

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, “Bir belediye başkanı milletin kaynaklarını, millet düşmanlarına akıtırsa orada hukuk devleti devreye girer. Bu noktada devletin yetkili kurumları da her zaman bu konuda hassas ve teyakkuzda olacak” dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Zonguldak’ın Devrek Belediyesi’ni ziyaret ettikten sonra Bartın’ın Ulus ilçesine geçti. Burada Ulus Belediyesi'ni ziyaret eden Tunç’u, Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun, protokol üyeleri ve bir grup vatandaş karşıladı. Vatandaşlara hitap eden Tunç, "Kamu kaynaklarının, belediyelerimize gönderilen kaynakların son kuruşuna kadar vatandaşımıza ve milletimize hizmet olarak gösterilmesi lazım. Kamu kaynaklarını suç unsuru bulunan faaliyetlere harcayanlar, terörün finansmanı olarak kullananlar milletimiz tarafından cezalandırılmaktadır. Geçmişte bunun kötü örneklerini maalesef yaşadık, gördük. Bir belediye başkanı milletin kaynaklarını, millet düşmanlarına akıtırsa orada hukuk devleti devreye girer. Bu noktada devletin yetkili kurumları da her zaman bu konuda hassas ve teyakkuzda olacak. Belediye başkanları da bu bilinçle çalışacaklar ve halktan aldıkları, milletten aldıkları yetkiyi kötüye kullanmayacaklar" dedi.