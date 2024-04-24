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        Bedensel engellinin öldüğü yangın, gaz kaçağından çıkmış

        BARTIN'da, evde çıkan yangında hayatını kaybeden bedensel engelli Tevfik Çetinbağ (49), toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 14:59 Güncelleme: 24.04.2024 - 15:00
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        Bedensel engellinin öldüğü yangın, gaz kaçağından çıkmış
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        BARTIN’da, evde çıkan yangında hayatını kaybeden bedensel engelli Tevfik Çetinbağ (49), toprağa verildi. Yangının, mutfakta değiştirilen tüpün bağlantı borusundaki gaz kaçağı nedeniyle yaşanan patlama sonucu çıktığı öğrenildi.

        Yangın, dün saat 21.30 sıralarında Kayadibikavlak köyü Örencik Mahallesi'nde meydana geldi. Köyde oturan Feridun Çetinbağ’a ait tek katlı evde mutfaktan dumanlar yükselmeye başladı. Bu sırada komşusunda olan Çetinbağ, biri engelli 2 oğlu ve gelininin bulunduğu evden çıkan dumanı fark ederek itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine köye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Feridun Çetinbağ'ın oğlu Selim Çetinbağ (44) ve gelini Seher Çetinbağ (41) itfaiye ekipleri tarafından dışarı çıkartılarak, 112 sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Evdeki bedensel engelli Tevfik Çetinbağ ise hayatını kaybetti. Tevfik Çetinbağ’ın cansız bedeni Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        TOPRAĞA VERİLDİ

        Otopsi işlemlerinin ardından Tevfik Çetinbağ’ın cenazesi köye getirilerek helallik alındı. Çetinbağ’ın cenazesi Gençali köyü Kalaygöz Mahallesi’ndeki camide öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Kayadibikavlak köyündeki aile mezarlığında toprağa verildi.

        İtfaiyenin yaptığı incelemede, olay günü mutfakta Seher Çetinbağ tarafından değiştirilen tüpün bağlantı borusunun düzgün bağlanamaması sebebiyle gaz kaçağı olduğu ve yaşanan patlamayla birlikte yangının çıktığı tespit edildi.

        YARALANAN ÇİFT İSTANBUL’A SEVK EDİLDİ

        Bu arada vücutlarında 2’nci ve 3’üncü derece yanıklar oluşan Selim ve Seher Çetinbağ çifti, Bartın Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahaleleri sonrası İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Yara ve Yanık Merkezi’ne sevk edildi. Çiftin, hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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