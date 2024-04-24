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        Haberler Gündem 3. Sayfa "Babamıza en ağır cezayı verin!" Hüküm açıklandı - SON DAKİKA HABERİ

        "Babamıza en ağır cezayı verin!" Hüküm açıklandı!

        Antalya'da, tartıştığı 2 çocuğunun annesi 25 yıllık eşi, 42 yaşındaki Nadire Güzelçolak'ı av tüfeğiyle başından vurarak öldüren 49 yaşındaki İbrahim Güzelçolak'ın karar duruşmasında kızları, "Babamıza en ağır cezayı verin" dedi. Hüküm açıklandı...

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 11:57 Güncelleme: 24.04.2024 - 11:57
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        "Babamıza en ağır cezayı verin!" Hüküm açıklandı!
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        Antalya'da olay, geçen yıl 19 Eylül’de saat 12.30 sıralarında, Döşemealtı ilçesi Yeniköy Mahallesi 388 Sokak'taki 2 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi.

        GEÇİMSİZLİK VE KISKANÇLIK TARTIŞMASI ÇIKTI

        DHA'da yer alan habere göre Döşemealtı Belediyesi'nden emekli olan kepçe operatörü İbrahim Güzelçolak (49) ile 25 yıllık eşi Nadire Güzelçolak (42) arasında geçimsizlik ve kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı.

        DAMADINI ARAYIP "EŞİMİ ÖLDÜRDÜM" DEDİ

        Tartışmada İbrahim Güzelçolak, kırma av tüfeğini alıp, 2 kız annesi eşinin başına tek el ateş edip, evden ayrıldı. İbrahim Güzelçolak, aradığı damadına da eşini öldürdüğünü söyleyerek polis merkezine gidip teslim oldu.

        HAKKINDA AĞIR MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

        Eve giden polis ekipleri, Nadire Güzelçolak'ın cenazesiyle karşılaştı. Mahkemeye çıkarılan İbrahim Güzelçolak tutuklandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameyle sanık İbrahim Güzelçolak hakkında 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis talebiyle dava açıldı.

        BABALARINA EN AĞIR CEZAYI TALEP ETTİLER

        Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık İbrahim Güzelçolak katıldı, çiftin kızları ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Güzelçolak'ın kızları, annelerinin ölümüne neden olan babalarının en ağır hadden cezayı almasını istediklerini söyledi.

        EŞİNİN KENDİSİNİ ALDATTIĞINI SÖYLEDİ

        Taraf avukatlarının savunmasının ardından sanık İbrahim Güzelçolak, eşinin kendisini aldattığını ileri sürerek, "Dostlarıma karşı beni düşman ettiler. Her şey ortadadır. Ben bugüne kadar sabretmiştim" dedi.

        'İNDİRİMSİZ' AĞIR MÜEBBET HAPİS VERİLDİ

        Mahkeme heyeti, sanık İbrahim Güzelçolak'ı 'eşi tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapse çarptırdı, cezada indirim uygulamadı.

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