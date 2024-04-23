Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri

        Bartın'da evde çıkan yangında ölen engelli kişinin cenazesi toprağa verildi

        Bartın'da müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenerek hayatını kaybeden bedensel engelli kişinin cenazesi defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 22:40 Güncelleme: 23.04.2024 - 22:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bartın'da evde çıkan yangında ölen engelli kişinin cenazesi toprağa verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bartın'da müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenerek hayatını kaybeden bedensel engelli kişinin cenazesi defnedildi.

        İşlemlerinin ardından yakınları tarafından Bartın Devlet Hastanesi morgundan alınan Tevfik Çetinbağ'ın (49) cenazesi, Kayadibi Kavlak köyüne getirildi. Burada Kur'an-ı Kerim okundu, helallik alındı.

        Çetinbağ'ın (49) cenazesi, aynı köydeki Kalaygöz Mahallesi Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

        Cenaze törenine, Çetinbağ'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Bartın İl Başkanı İsmail Cem Akyol ve vatandaşlar katıldı.

        Merkeze bağlı Kayadibi Kavlak köyü Örencik Mahallesi'nde dün, Feridun Çetinbağ'a (76) ait evde çıkan yangında dumandan etkilenen bedensel engelli Tevfik Çetinbağ hayatını kaybetmişti.

        Vücudunun bir bölümü yanan ve itfaiye ekiplerince evden çıkarılan Selim (44) ve eşi Seher Çetinbağ (41) ise ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırılmış, buradan İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesine sevk edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Almanya Cumhurbaşkanı Ankara'da
        Almanya Cumhurbaşkanı Ankara'da
        Devrilip alev alan TIR'da 2 kişi vardı! O anlar kamerada!
        Devrilip alev alan TIR'da 2 kişi vardı! O anlar kamerada!
        Londra sokaklarında gergin anlar: Atlar kaçtı!
        Londra sokaklarında gergin anlar: Atlar kaçtı!
        Arda Güler'e büyük müjde
        Arda Güler'e büyük müjde
        12 yaşındaki kız öğrenciye cinsel istismar! Öğretmene soruşturma!
        12 yaşındaki kız öğrenciye cinsel istismar! Öğretmene soruşturma!
        NASA, BAE'de yaşanan selin uydu görüntülerini paylaştı
        NASA, BAE'de yaşanan selin uydu görüntülerini paylaştı
        "Babamıza en ağır cezayı verin!" Hüküm açıklandı!
        "Babamıza en ağır cezayı verin!" Hüküm açıklandı!
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Dünyanın en pahalı 'evi' satışa çıktı
        Dünyanın en pahalı 'evi' satışa çıktı
        20 şüpheli gözaltında! 17 lüks otomobil! Piyasa değeri: 60 milyon TL!
        20 şüpheli gözaltında! 17 lüks otomobil! Piyasa değeri: 60 milyon TL!
        Korhan Berzeg ile ilgili kahreden yeni detaylar!
        Korhan Berzeg ile ilgili kahreden yeni detaylar!
        Bayrampaşa'da 'ayak ezme' cinayeti
        Bayrampaşa'da 'ayak ezme' cinayeti
        Eski halinden eser yok
        Eski halinden eser yok
        Patiswiss tartışmasında İsviçreli şirketten açıklama geldi, yeni CEO belli oldu
        Patiswiss tartışmasında İsviçreli şirketten açıklama geldi, yeni CEO belli oldu
        Semih Kılıçsoy derbide oynayacak mı?
        Semih Kılıçsoy derbide oynayacak mı?
        Eşini arkadaşıyla bastı
        Eşini arkadaşıyla bastı
        50 yıldır kayıp gitar açık artırmada
        50 yıldır kayıp gitar açık artırmada
        Konut fiyatları dolar bazında 15 ay geriye gitti
        Konut fiyatları dolar bazında 15 ay geriye gitti
        Yüzde 50'si bile yetti!
        Yüzde 50'si bile yetti!
        Multitasking: Zaman mı kazandırıyor, sağlığı mı tüketiyor?
        Multitasking: Zaman mı kazandırıyor, sağlığı mı tüketiyor?

        Benzer Haberler

        Sezonun ikinci kruvaziyeri 898 yolcusuyla Amasra Limanı'na yanaştı
        Sezonun ikinci kruvaziyeri 898 yolcusuyla Amasra Limanı'na yanaştı
        Yangında engelli ağabey öldü, kardeşi yaralandı
        Yangında engelli ağabey öldü, kardeşi yaralandı
        Bartın'da evde çıkan yangında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Bartın'da evde çıkan yangında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        50 metreden yuvarlanan iş makinesinin operatörü ağır yaralandı
        50 metreden yuvarlanan iş makinesinin operatörü ağır yaralandı
        Kadın muhtar, rakipsiz girdiği seçimle ikinci kez göreve geldi
        Kadın muhtar, rakipsiz girdiği seçimle ikinci kez göreve geldi
        Batı Karadeniz'deki 17 üniversite yabancı öğrencilerle ilgili ortak bildiri...
        Batı Karadeniz'deki 17 üniversite yabancı öğrencilerle ilgili ortak bildiri...