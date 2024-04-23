Bartın'da evde çıkan yangında ölen engelli kişinin cenazesi toprağa verildi

Vücudunun bir bölümü yanan ve itfaiye ekiplerince evden çıkarılan Selim (44) ve eşi Seher Çetinbağ (41) ise ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırılmış, buradan İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesine sevk edilmişti.

Cenaze törenine, Çetinbağ'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Bartın İl Başkanı İsmail Cem Akyol ve vatandaşlar katıldı.

İşlemlerinin ardından yakınları tarafından Bartın Devlet Hastanesi morgundan alınan Tevfik Çetinbağ'ın (49) cenazesi, Kayadibi Kavlak köyüne getirildi. Burada Kur'an-ı Kerim okundu, helallik alındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.