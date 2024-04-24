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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de 12 yaşındaki kız öğrenciye cinsel istismar iddiasıyla öğretmen açığa alındı - En son haberler, İzmir haberleri

        12 yaşındaki kız öğrenciye cinsel istismar! Öğretmene soruşturma!

        İzmir'de, bir ortaokulda, 12 yaşındaki kız öğrenci N.T.'ye şiddet uygulayıp, cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen Fen Bilgisi Öğretmeni, 53 yaşındaki F.Ş. hakkında adli ve idari soruşturma başlatılarak, açığa alındı. F.Ş.'nin 8 yıl önce görev yaptığı okulda da benzer bir suç nedeniyle soruşturma geçirip, görev yeri değiştirilerek şu anki okula tayin edildiği ileri sürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 13:39 Güncelleme: 25.04.2024 - 09:11
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        12 yaşındaki kız öğrenciye cinsel istismar! Öğretmene soruşturma!
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        İzmir'in Bayındır ilçesinde bir ortaokulda görevli Fen Bilgisi Öğretmeni F.Ş. (53), 5 Nisan'da, o gün görevli olmadığı halde N.T.'nin (12) sınıfına geldi. F.Ş., arkadaşlarının yanında N.T.'ye iddiaya göre şiddet uygulayıp, cinsel istismarda bulundu.

        AÇIĞA ALINDI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        DHA'da yer alan habere göre N.T.’nin durumu anlattığı halası, savcılığa suç duyurusunda bulundu. N.T.'nin anne ile babasının ayrı olduğu ve babasının gözetiminde halasında kaldığı öğrenilirken, yaşanan olay sonrası Fen Bilgisi öğretmeni F.Ş. önce polise, ardından da Bayındır Cumhuriyet Savcılığı'na ifade verdi. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü de F.Ş.'yi açığa alıp, hakkında idari soruşturma başlattı.

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        "PSİKOLOJİSİ BOZULDU TEDAVİSİ SÜRÜYOR"

        N.T.'nin eniştesi Anıl Yavuz Ö., F.Ş.'nin tutuklanması için gerekli mücadeleyi vereceklerini söyledi. N.T.'nin yaşadıkları nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu ve tedavi gördüğünü belirten Anıl Yavuz Ö., "Anne ve babasının ayrı olması nedeniyle de zaten psikolojik sorunları olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu işin peşini bırakmayacağız. N.T.'ye bunu yaşatan F.Ş., sadece açığa alındı. Adli süreç devam ettiği için dosyanın içeriği hakkında bize bilgi verilmiyor" dedi.

        8 YIL ÖNCE DE BENZER SUÇTAN SORUŞTURMA İDDİASI

        Anıl Yavuz Ö., F.Ş.'nin 8 yıl önce görev yaptığı okulda da benzer bir suç nedeniyle soruşturma geçirip, görev yeri değiştirilerek şu anki okula tayin edildiğini öğrendiklerini söyledi. Anıl Yavuz Ö., bununla ilgili belgelerin de ellerinde olduğunu öne sürdü.

        "ADALETİN YERİNİ BULACAĞINA İNANIYORUM"

        Olayın şu an soruşturma aşamasında olduğunu belirten öğretmen F.Ş. ise bu nedenle herhangi bir açıklama yapmasının doğru olmayacağını söyleyerek, "Olay netleştikten sonra, adli ve idari soruşturmalar tamamlandığında adaletin yerini bulacağına olan inancımı dile getirmek isterim" dedi.

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