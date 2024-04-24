Arda Güler'e büyük müjde
İspanya basını, Arda Güler'in cuma günü Real Sociedad'a karşı sahaya ilk 11'de çıkacağını iddia etti.
Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, eflatun beyazlı formasına kavuşuyor.
Real Madrid'in sezon başında Fenerbahçe'den renklerine bağladığı Arda Güler, İspanyol devinde beklediği süreleri alamamıştı.
İspanya basınından AS'ta yer alan habere göre; Arda Güler, Real Sociedad mücadelesinde ilk 11'de görev alacak.
El Clasico'da Barcelona'yı 3-2 mağlup eden ve bitime 6 hafta kala ezeli rakibiyle arasındaki puan farkını 11'e çıkaran Real Madrid'de Ancelotti kadroda bazı değişikliklere gitmeye hazırlanıyor.
Haberde milli futbolcunun 26 Nisan Cuma günü Real Sociedad ile deplasmanda oynanacak maça ilk 11'de çıkacağı belirtildi.
Carlo Ancelotti, El Clasico sonrası yaptığı açıklamada, "Şimdi her şeyi sakin bir şekilde değerlendireceğiz. Arda Güler artık istediği dakikalara sahip olacak" ifadelerini kullanmıştı.