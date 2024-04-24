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        Haberler Spor Futbol İspanya Arda Güler'e büyük müjde - Futbol Haberleri

        Arda Güler'e büyük müjde

        İspanya basını, Arda Güler'in cuma günü Real Sociedad'a karşı sahaya ilk 11'de çıkacağını iddia etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2024 - 11:37 Güncelleme: 24.04.2024 - 12:07
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        Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, eflatun beyazlı formasına kavuşuyor.

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        Real Madrid'in sezon başında Fenerbahçe'den renklerine bağladığı Arda Güler, İspanyol devinde beklediği süreleri alamamıştı.

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        İspanya basınından AS'ta yer alan habere göre; Arda Güler, Real Sociedad mücadelesinde ilk 11'de görev alacak.

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        El Clasico'da Barcelona'yı 3-2 mağlup eden ve bitime 6 hafta kala ezeli rakibiyle arasındaki puan farkını 11'e çıkaran Real Madrid'de Ancelotti kadroda bazı değişikliklere gitmeye hazırlanıyor.

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        Haberde milli futbolcunun 26 Nisan Cuma günü Real Sociedad ile deplasmanda oynanacak maça ilk 11'de çıkacağı belirtildi.

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        Carlo Ancelotti, El Clasico sonrası yaptığı açıklamada, "Şimdi her şeyi sakin bir şekilde değerlendireceğiz. Arda Güler artık istediği dakikalara sahip olacak" ifadelerini kullanmıştı.

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        Bu sezon tüm kulvarlarda 7 maça çıkıp 122 dakika süre alabilen Arda Güler 1 gol katkısı verdi.

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