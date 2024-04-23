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        Yangında engelli ağabey öldü, kardeşi yaralandı

        BARTIN'ın Kayadibikavlak köyünde evde çıkan yangında bedensel engelli Tevfik Çetinbağ (49) hayatını kaybederken, kardeşi Selim Çetinbağ (44) yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 23:15 Güncelleme: 23.04.2024 - 23:20
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        Yangında engelli ağabey öldü, kardeşi yaralandı
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        BARTIN’ın Kayadibikavlak köyünde evde çıkan yangında bedensel engelli Tevfik Çetinbağ (49) hayatını kaybederken, kardeşi Selim Çetinbağ (44) yaralandı. Baba Feridun Çetinbağ, engelli oğlunun öldüğünü öğrenince gözyaşlarına boğuldu.

        Yangın, saat 21.30 sıralarında Kayadikavlak köyü Örencik Mahallesi'nde meydana geldi. Köyde oturan Feridun Çetinbağ’a ait tek katlı evde mutfaktan dumanlar yükselmeye başladı. Bu sırada komşuda olan Çetinbağ, biri engelli 2 oğlunun bulunduğu evden çıkan dumanları fark ederek itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine köye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Feridun Çetinbağ'ın oğlu Selim Çetinbağ vücudundaki yanıklarla birlikte vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla dışarıya çıkartılarak, 112 sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aynı evde yaşayan bedensel engelli olan ve tekerlekli sandalyede bulunan Tevfik Çetinbağ'ın ise yanarak hayatını kaybettiği tespit edildi.

        Yangın sonrasında baba Feridun Çetinbağ, gözyaşlarına boğuldu. Jandarma ekipleri, acılı babayı sakinleştirmeye çalıştı. Evde yapılan incelemenin ardından Tevfik Çetinbağ, otopsisi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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