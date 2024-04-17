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        Kavşakta otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

        BARTIN'da kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 13:34 Güncelleme: 17.04.2024 - 13:40
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        Kavşakta otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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        BARTIN’da kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 05.30 sıralarında Özel İdare kavşağında meydana geldi. Türbe mevkiinden Çatmaca yönüne giden Ferdi Çekiç yönetimindeki 06 DDG 546 plakalı otomobil, kavşakta Karaköy yönüne giden Samet Aymaz (24) yönetimindeki 74 BG 014 plakalı otomobille çarpıştı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı iki sürücü, ambulansla Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Samet Aymaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ferdi Çekiç’in ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Kozcağız beldesindeki bir markette çalışan Samet Aymaz’ın sabah işe giderken kazanın yaşandığı öğrenildi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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