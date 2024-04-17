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        Haberler Gündem Hava Durumu Yarından itibaren... Kritik uyarı! Sağanak geliyor - Hava durumu son dakika

        Yarından itibaren... Kritik uyarı! Sağanak geliyor!

        Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hava sıcaklıklarının bu hafta yurt genelinde mevsim normallerinin, 6 ilâ 10 derece üzerinde seyredeceğini; hafta sonu sıcaklıkların 4-5 derece düşeceğini söyledi. Yarın, cuma ve cumartesi günü İstanbul'da sağanak beklendiğine dikkat çeken Çelik, hafta sonu kuzeybatı bölgelerinin tamamında yağış görüleceğini; Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Batı Karadeniz'de yağış öngörüldüğünü ifade etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 11:00 Güncelleme: 17.04.2024 - 11:43
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, yurt genelindeki hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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        HAFTA SONU SICAKLIK 4-5 DERECE DÜŞECEK

        AA'da yer alan habere göre hafta sonuna kadar yüksek sıcaklıkların devam edeceğini belirten Çelik, "Bu hafta sıcaklıklar, yurt genelinde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece kadar üzerinde seyredecek. Hafta sonu sıcaklıklar 4-5 derece düşecek ancak mevsim normallerinin üzerinde olacak" diye konuştu.

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        SICAKLIKLAR 30 DERECELERE ULAŞACAK

        En yüksek sıcaklıkların Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde görüleceğini bildiren Çelik, sıcaklıkların Adana'da 32, Güneydoğu Anadolu'da 30-31 dereceye kadar çıkmasını beklediklerini dile getirdi. Çelik, buralarda sıcaklıkların ilçe bazlı daha da yükselebileceğini söyledi.

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        BATI EGE'DE SAĞANAK BEKLENİYOR

        Batı bölgelerinde ısınmaya bağlı aralıklarla yağış beklendiğini ancak bunun gün boyu sürmeyeceğini belirten Çelik, Kıyı Ege ve Kuzey Ege'de kısa süreli sağanak geçişinin olacağını ifade etti.

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        HAFTA SONU MARMARA VE İÇ ANADOLU'DA SAĞANAK

        Çelik, hafta sonu ise kuzeybatı bölgelerinin tamamında yağış görüleceğini, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Batı Karadeniz'de yağış beklendiğini aktardı.

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        3 BÜYÜK ŞEHİRDE HAVA DURUMU

        Cengiz Çelik, Ankara'da cumartesiye kadar yağış beklenmediğini, sıcaklıkların hafta içi 26-28 derece civarında olacağını, hafta sonu ise 22 dereceye düşeceğini bildirdi.

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        İSTANBUL'DA YARIN VE CUMA YAĞIŞ VAR

        Perşembe ve cuma günü İstanbul'da kısa süreli, gök gürültülü sağanak beklendiğini dile getiren Çelik, "Sıcaklıklar mevsim normallerinin 6-7 derece üzerinde olacak. Hafta sonu ise 19-20 dereceye kadar düşecek" dedi.

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        İZMİR'DE KISA SÜRELİ SAĞANAK

        Çelik, İzmir'de gelecek 3 gün boyunca kısa süreli sağanak geçişi beklendiğini, sıcaklıkların hafta sonuna doğru 4-5 derece düşeceğini ancak yine de mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini söyledi. Cumartesi günü de yurdun batı kesiminde sağanak beklendiği öğrenildi.

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        Öte yandan Marmara Bölgesi'nde, mart ayı yağışlarının, 1991-2020 ortalamasına göre yüzde 5, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 20 azaldığı belirlendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, bölgede mart ayı yağış miktarının uzun yıllar ortalaması 66,1 milimetre oldu. Bölgeye geçen yıl mart ayında 79.1, bu yılın aynı döneminde ise 63 milimetre yağış düştü.

        #hava durumu
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