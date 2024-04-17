Yarından itibaren... Kritik uyarı! Sağanak geliyor!

Öte yandan Marmara Bölgesi'nde, mart ayı yağışlarının, 1991-2020 ortalamasına göre yüzde 5, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 20 azaldığı belirlendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, bölgede mart ayı yağış miktarının uzun yıllar ortalaması 66,1 milimetre oldu. Bölgeye geçen yıl mart ayında 79.1, bu yılın aynı döneminde ise 63 milimetre yağış düştü.