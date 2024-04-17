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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Sivas-İstanbul YHT seferleri başlıyor - İş-Yaşam Haberleri

        Sivas-İstanbul aktarmasız YHT seferleri başlıyor

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivas ile İstanbul arasında aktarmasız Yüksek Hızlı Tren (YHT) ekspres seferlerinin 4 Mayıs itibariyle başlayacağını belirterek, "Sivas-Ankara YHT hattını kullanan vatandaşlarımızın taleplerini doğrultusunda çalışmalarımızı tamamladık. 483 yolcu kapasitesine sahip setler ile işletilecek ekspres ve aktarmasız olarak İstanbul-Sivas arasında seferleri başlatıyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.04.2024 - 10:54 Güncelleme: 17.04.2024 - 10:55
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        Sivas-İstanbul YHT seferleri başlıyor
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivas ile İstanbul arasında başlayacak olan aktarmasız yüksek hızlı tren seferlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Türkiye’de demiryollarında yapılan yatırımlar ve atılımlar sayesinde ulaşımda çağ atlatan projelerin hayata geçirildiğinin altını çizen Bakan Uraloğlu, hızlı tren projeleri, mevcut demiryollarının yenilenmesi ve modernizasyonu, milli ve yerli demiryolu sanayisinin geliştirilmesinde bakanlık olarak duraksamadan çalıştıklarını ifade etti.

        Uraloğlu, vatandaşların güvenli, ekonomik, çevreye duyarlı ve konforlu ulaşımını sağlayabilmek için demiryolları yatırımlarına hız kesmeden devam edeceklerini belirtti.

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        '1 YILDA 971 BİN KİŞİ KULLANDI'

        Ankara-Sivas Hızlı Demiryolu Hattı’nın 26 Nisan 2023 tarihinde hizmete girmesiyle Ankara-Sivas arasındaki mesafenin 603 kilometreden 405 kilometreye, 12 saat olan seyahat süresinin 2 saate düştüğünü anımsatan Bakan Uraloğlu, Ankara-Yozgat arasının da 1 saat düştüğünü söyledi.

        Güzergah üzerinde bulunan 8 istasyon ile hizmet vermeye başlayan hızlı tren hattının Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve son olarak da Sivas’a ulaştığını belirten Uraloğlu, "Kırıkkale, Yozgat ve Sivas illerimizin de Ankara merkezli hızlı tren ağına bağlanması ile bu illerimizde yaşayan yaklaşık 1.3 milyon vatandaşımız hızlı trenle seyahat etme imkânına kavuştu. Ankara-Sivas arasında günde karşılıklı 3+3 sefer olarak işletilen Yüksek Hızlı Tren ile 26 Nisan 2023 tarihinde hizmete girmesinden bu yana geçen 1 yılda 971 bin yolcu seyahat etti" dedi.

        SEFERLER 4 MAYIS'TA BAŞLIYOR

        Sivas ve Ankara’dan Yüksek Hızlı Trenler ile seyahat eden yolculardan gelen aktarmasız Sivas-İstanbul sefer talepleri doğrultusunda çalışmaların tamamlandığının müjdesini veren Uraloğlu, "Sivas’tan 4 Mayıs saat 13.00’da hareket edecek Yüksek Hızlı Trenimiz ekspres ve aktarmasız olarak İstanbul’a devam edecek. 483 yolcu kapasitesine sahip setler kullanılarak işletilecek ekspres trenlerimiz İstanbul’dan da 08.40’ta hareket edecek, Sivas’ a 15.58’ de varacak, Sivas’ tan 13.00’ da hareket edecek ve İstanbul’ a 20.08’ de ulaşacaktır" diye konuştu.

        Bakan Uraloğlu, İstanbul-Sivas seferinin 7 saat 18 dakika, Sivas-İstanbul seferinin ise 7 saat 8 dakika süreceğini belirterek, "Ekspres Yüksek Hızlı Trenler, Sivas-İstanbul arasında Yozgat, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Arifiye ve Pendik'te duracak. İlerleyen günlerde yolcu taleplerini dinleyeceğiz, gerekli değerlendirmeleri yaparak işletme planı değişiklikleri yapacağız" şeklinde konuştu.

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