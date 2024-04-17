Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine "Asgari ücrete temmuzda ara zam gündemimizde yok. Başta nasıl karar aldıysak, süreç şu anda öyle devam ediyor" cevabını verdi.

Bakan Işıkhan enflasyon ve sözleşme kaynaklı farkların temmuzda emekli maaşlarına yansıyacağını ancak bunun dışında bir zam yapılmayacağını ifade etti.